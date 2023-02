Niemcy płaczą, gdy na to patrzą, a ten rok będzie jeszcze lepszy

Niemcy dzisiaj płaczą, gdy widzą przepływające w kierunku Bałtyku kontenerowce. Kiedyś port w Gdańsku był w rankingach portu w Hamburgu na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o połączenia feederowe. Teraz w ogóle nie znajdujemy się w tych statystykach – mówi prezes Portu Gdańsk.

Rekordowy 2022 rok w gdańskim porcie pociągnął za sobą decyzje o inwestycjach związanych z przeładunkiem surowców energetycznych.

Prezes Łukasz Greinke informuje nas, że według ostrożnych szacunków przeładują w tym roku o co najmniej 10 mln ton paliw więcej niż w 2022.

Co z portem instalacyjnym offshore w Gdańsku? Temat, choć mocno już przeciągnięty, jeszcze nie upadł.

Feeder to statek mniejszych rozmiarów, który zbiera kontenery z różnych portów i transportuje je do większego terminala kontenerowego. Przez lata taką funkcję dla polskich portów pełnił właśnie niemiecki Hamburg.

- Obecna sytuacja pokazuje, jak bardzo u nas rozwinęła się infrastruktura głębokowodna, która umożliwia cumowanie największych jednostek pływających na świecie – dodaje Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

W 2022 roku w tym porcie przeładowano rekordowe 68,2 mln ton. To ponad 28-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Port Gdańsk jest drugim na Bałtyku pod względem ilości przeładunku. Jest też największym bałtyckim portem kontenerowym.

Surowce energetyczne zrobiły wynik, ale napędzają też inwestycje

- Węgiel i ropa w naszym porcie to nie jest przekleństwo – mówi Greinke.

Jak tłumaczy, kryzys energetyczny wymusił na porcie szybkie dostosowanie się do sytuacji.

- To, co teraz obserwujemy, czyli ponadnormatywne przeładunki surowców – one determinują po naszej stronie obowiązek unowocześniania infrastruktury tak, by te przeładunki mogły być jeszcze większe. Węgiel de facto spowodował, że w naszym w porcie powstało blisko 40 ha placów, które umożliwiają jego składowanie. Tego surowca mamy u siebie obecnie ok. 1,5 mln ton – informuje prezes portu w Gdańsku.

W tym roku ruszy rozbudowa znajdującego się na terenie portu w Gdańsku Naftoportu.

Terminal po rozbudowie zyska kolejne, szóste już stanowisko, które obsłuży największe zbiornikowce.

- Inwestycja będzie prowadzona wspólnie z uwagi na to, że jest tam bardzo dużo infrastruktury, która się przenika - służącej do przeładunku towarów, infrastruktury pożarowej. My finansujemy tę część „twardą”, czyli miejsca do cumowania jednostek, drogę techniczną i pomosty komunikacyjne. To jest po stronie zarządu portu. Natomiast pozostałe inwestycje, które służyć będą do przeładunku oraz podłączenie do sieci ropociągów, są już po stronie Naftoportu – wylicza Łukasz Greinke.

Co z portem instalacyjnym dla offshore w Gdańsku?

Prezesa portu w Gdańsku zapytaliśmy także o to, co dalej z inwestycją poświęconą morskiej energetyce wiatrowej w tym porcie.

- Uruchomiliśmy postępowanie przetargowe, które potencjalnym zainteresowanym umożliwiało złożenie oferty - najpierw wstępnej, potem wiążącej – na wybudowanie w naszym porcie takiej infrastruktury. Na wniosek zainteresowanego podmiotu przesuwane były terminy. Otrzymaliśmy jedną ofertę wstępną – to spółka powiązana z Baltic Hub. W tej chwili czekamy na złożenie oferty wiążącej. Myślę, że jest szansa na powstaniu w naszym porcie terminalu instalacyjnego – przekonuje Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

