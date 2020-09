Niemcy pytają, czy mogą przenieść fabryki do Polski

Wybuch pandemii w Europie i związany z tym lockdown dla wielu gałęzi przemysłu oznaczał natychmiastowe odcięcie od zaopatrzenia. Do dziś niektóre łańcuchy dostaw nie zostały odbudowane. To szansa dla państw południowo-wschodniej Azji, ale i tych Europy Środkowej. Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, w rozmowie z WNP.PL przyznaje, że niemieccy producenci wysyłają zapytania nt. przeniesienia swoich linii produkcyjnych do Polski.

Białoruski front





Ryzyko wprowadzenia ceł na polskie towary od 1 stycznia 2021 wiceminister ocenia jako całkiem realne.- Może się okazać, że w intencji Brukseli będzie to, iż skoro jest tak bardzo antagonistyczna polityka względem Unii ze strony Londynu, to być może będą tendencje do tego, żeby te regulacje rzeczywiście utrudniały handel - przypuszcza.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało, że codziennie wjeżdża do Polski 2 tysiące Białorusinów. Większość w celach zarobkowych. Firmy pośredniczące w zatrudnianiu obcokrajowców widzą spory procentowy wzrost. Polski rząd, głównie z myślą o białoruskim sektorze IT, przygotował specjalny program - Poland Business Harbour.- Nie mam wątpliwości, że długofalowo w interesie Polski jest niezależna od Rosji Białoruś, która ma swój potencjał gospodarczy. Nam zależy na budowaniu mostów i dobrej współpracy. Jeśli ktoś przez jakiś czas popracuje w Polsce i przy okazji zbuduje sobie tu zaufanie wśród polskich kooperantów, to jak wróci np. do Mińska, powstaną naturalne mosty gospodarcze. Dziennie mniej więcej odbieramy 50 zapytań w tej sprawie. W pierwszy weekend, gdy ruszył ten program, mieliśmy 200 maili. Zainteresowanie jest, a my staramy się tym firmom pomóc - zapewnia Krzysztof Mazur.