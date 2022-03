Niemcy: Ruszył "most kolejowy" na Ukrainę

Pierwszy pociąg kontenerowy tzw. mostu kolejowego z pomocą dla mieszkańców Ukrainy wyruszył w nocy z czwartku na piątek spod Berlina. Pociąg Deutsche Bahn wiezie 350 ton pomocy humanitarnej: śpiwory, maty do spania, konserwy, wodę pitną, pieluchy, odzież i jedzenie dla niemowląt.

W kontenerach znajdują się również produkty medyczne, takie jak strzykawki, plastry i bandaże - pisze dziennik "Berliner Zeitung".

Władze RFN i Deutsche Bahn zapowiedziały stworzenie tzw. mostu kolejowego na początku tego tygodnia.

W akcję zaangażowano zespoły logistyczne DB Cargo, DB Schenker i DB Transa Spedition. Wspólnie zbierają on w Niemczech potrzebne Ukraińcom produkty, dowożą je ciężarówkami do punktów przeładunku, pakują je do kontenerów i transportują koleją do walczącego kraju. Jest to możliwe dzięki współpracy polskiej spółki DB Cargo (DB Cargo Polska) z koleją ukraińską oraz lokalnymi zespołami DB Schenker w Polsce.

