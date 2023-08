Niemcy w drodze do autonomicznej jazdy pociągów

Siemens Mobility zdobył zamówienie na dostawę 28 trzywagonowych elektrycznych pociągów regionalnych Mireo dla pilotażowego projektu Digital Node Stuttgart w ramach programu Digital Rail Germany. Wartość zamówienia wynosi około 300 mln euro.

Umowa ramowa podpisana z Państwowym Instytutem Pojazdów Szynowych Badenii-Wirtembergii (SFBW) obejmuje dziesięcioletni serwis z opcją przedłużenia o kolejne 20 lat. Jak podaje komunikat prasowy, pociągi zostaną dostarczone w rekordowym czasie od listopada 2025 do kwietnia 2026 roku.

Przyspieszenie rozwoju zdigitalizowanego systemu kolejowego w Niemczech

Zamówione przez Badenię-Wirtembergię jednostki będą wyposażone w kompletny sprzęt odpowiadający założeniom programu Digital Rail Germany, w tym w najnowszy ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem). Ich automatyzację (ATO - Automatic train operation) oceniono na GoA2 (poziom drugi w czterostopniowej skali - półautomatyczny, przy czym GoA3 to pociągi bez maszynisty, a GoA4 bez maszynisty, których ruch jest zarządzany bez bieżącego udziału człowieka).

- Badenia-Wirtembergia jest pionierem w cyfryzacji kolei. Wciągu najbliższych dziesięciu lat 28 zamówionych pociągów regionalnych Mireo będzie przede wszystkim służyć utrzymaniu jak największej wygody i komfortu przewozów pasażerskich w kraju związkowym, podczas gdy istniejąca flota będzie modernizowana z wykorzystaniem technologii Digital Rail Germany. To znacznie przyspieszy rozwój w pełni zdigitalizowanego systemu kolejowego w Niemczech - powiedział Berthold Friess, minister transportu Badenii-Wirtembergii.

Digital Rail Germany (po niemiecku Digitale Schiene Deutschland - DSD) to prowadzony do kilku lat program cyfryzacji niemieckiej kolei, obejmujący systemy sterowania (ETCS), nastawcze, oraz zarządzania, ale także wykorzystanie sztucznej inteligencji. Docelowo ma to prowadzić do autonomicznej jazdy pociągów.

Pierwsze takie zamówienie w Siemens Mobility, ETCS na całej sieci

Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock w Siemens Mobility, zwrócił uwagę na efektywność kosztową, którą charakteryzują się pociągi Mireo oraz na ich wysoką dostępność w związku z zawarciem długoterminowej umowy serwisowej. Zostaną one wyprodukowane w sieci zakładów Siemens Mobility.

To pierwsze zamówienie w Siemens Mobility wymagające kompletnego wyposażenia pociągów według standardu Digital Rail Germany. Na całej infrastrukturze Digital Node Stuttgart (kolejowy węzeł Stuttgart) będzie funkcjonował ETCS.

