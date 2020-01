Niemcy zainwestują 86 mld euro w modernizację i rozbudowę kolei

Niemcy przeznaczą 86 mld euro na rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej. W ten sposób władze w Berlinie chcą promować przyjaźniejsze dla środowiska środki transportu. Ogłoszony we wtorek program rozpisano na 10 lat.

W tym czasie Niemcy chcą przeprowadzić modernizacje torów, mostów i taboru. Berlin będzie też elektryfikować więcej połączeń. Tym samym władze liczą, że kolej przyciągnie pasażerów podróżujących samochodami i samolotami, co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt będzie finansowany przez rząd i krajowego przewoźnika Deutsche Bahn AG. Berlin przeznaczy na ten cel 62 mld euro, a firma 24 mld euro.

"To będzie dekada należąca do kolei" - powiedział minister transportu Andreas Scheuer, podczas specjalnej uroczystości w Berlinie, która odbyła się we wtorek. Podpisano tam porozumienie między rządem kanclerz Angeli Merkel a Deutsche Bahn. Jest ona elementem szerszego projektu, który ma doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 w Niemczech. Według władz przyczynią się do tego nie tylko inwestycje w transport nowej generacji, ale również wyższe opodatkowanie przelotów krajowych.

Niemiecki przewoźnik kolejowy w ostatnich latach był krytykowany za niepunktualność, a także starzejący się tabor, który nie nadążał za rosnącą liczbą pasażerów. Obecnie zaledwie 58 proc. połączeń kolejowych jest zelektryfikowanych, a punktualność długodystansowych połączeń wyniosła ok. 76 proc. w 2019 roku.

Do 2030 roku główne niemieckie miasta mają być połączone liniami kolejowymi, na których pociągi będą odchodzić co 30 minut.