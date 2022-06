Niemcy zamawiają siedem pociągów wodorowych

Firma Siemens Mobility otrzymała od Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) zlecenie na dostawę siedmiu dwuwagonowych pociągów wodorowych Mireo Plus H dla sieci Heidekrautbahn (RB27) w regionie metropolitalnym Berlin-Brandenburgia.

Mireo Plus H to, jak podaje informacja prasowa spółki, wysoce zaawansowany pociąg wodorowy drugiej generacji, wyposażony w zasilany wodorem układ trakcyjny o mocy 1,7 MW, zapewniający przyspieszenie do 1,1 m/s2 (w ciągu 1 sekundy prędkość zmienia się o 1,1 m/s) i prędkość maksymalną 160 km/godz. Można go zatankować w 15 minut.

Wykorzystanie pociągów napędzanych wodorem na kolei Heidekrautbahn (normalnotorowa lokalna linia kolejowa w Brandenburgii i Berlinie) jest częścią wspieranego naukowo wspólnego projektu pilotażowego finansowanego przez rząd federalny oraz kraje związkowe Berlin i Brandenburgia.

Projekt koncentruje się na stworzeniu regionalnej, zrównoważonej infrastruktury wodorowej, która obejmuje również elektrownię hybrydową i system zbiorników. Wszystkie pociągi na Heidekrautbahn mają być napędzane wyłącznie energią ekologiczną i produkowaną w regionie. Dzięki przejściu z oleju napędowego na wodór linia zmniejszy roczną emisję CO₂ o około 3 mln kg i zaoszczędzi 1,1 miliona litrów oleju napędowego.

Zamówienie złożone w Siemens Mobility obejmuje również umowę na serwis i części zamienne do 2034 roku. Jego wartości nie podano.

