Niemiecka firma ma pomysł na sprawne łańcuchy dostaw w Polsce

Forto, wiodący dostawca rozwiązań cyfrowych dla branży logistycznej, ogłosił wejście na polski rynek i otwarcie nowego biura w Warszawie w ramach rozszerzania działalności na rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki bliskości portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie oraz lotniskom w Warszawie, Katowicach i Gdańsku, polski oddział ma stworzyć logistyczną sieć oferującą szybki i wygodny dostęp do najważniejszych rynków światowych.

Jednym z pierwszych kroków biznesowych firmy było mianowanie Pawła Skwarło dyrektorem krajowym w Polsce. To były Air Freight Director firmy Omida Sea and Air, w której to stworzył dział frachtu lotniczego i zarządzał nim. W swojej ponad 20-letniej karierze w branży transportowej i logistycznej pełnił funkcje związane z zarządzaniem produktami i szlakami handlowymi we frachcie morskim i oceanicznym w takich firmach, jak UTi Worldwide oraz DB Schenker.

Forto ma inne spojrzenie na logistykę. Projektuje cyfrowe rozwiązania spedycyjne.

- Celem jest dostarczanie przejrzystych, bezproblemowych i odpowiedzialnych ekologicznie cyfrowych łańcuchów dostaw. Doświadczenie Pawła Skwarło w pracy z klientami oraz budowaniu lokalnych relacji partnerskich jest tym, co pozwoli nam zwiększyć udział firmy w rynku, abyśmy mogli skuteczniej dostarczać klientom z regionu cyfrowe rozwiązania logistyczne – mówi Michael Wax, współzałożyciel i dyrektor generalny Forto.

Czytaj: Gwałtowny wzrost przeładunków w portach. Polska firma chce na tym zarobić

Historia firmy zaczęła się od niewielkiego zespołu w Berlinie. Obecnie Forto ma biura m.in. w innych niemieckich miastach oraz w Szanghaju, Ningbo, Shenzhen, Singapurze i Hongkongu. W 2021 roku Forto otworzyło biura m.in. w Kopenhadze, Aarhus, Madrycie, Rotterdamie i Ho Chi Minh. W 2022 roku firma planuje wejście na rynek belgijski i szwedzki oraz do regionu Europy Południowej.

– Polska ma obecnie ogromny potencjał, zwłaszcza w sektorze logistycznym. Czeka nas sporo pracy w zakresie optymalizowania procesów i ich digitalizacji. Nasza oferta to przede wszystkim zestaw odpowiednich umiejętności. Podejście ukierunkowane na cyfryzację pozwala nam oferować polskim klientom innowacyjne rozwiązania – mówi Paweł Skwarło. - Zespoły Forto zlokalizowane w Polsce, obejmujące opiekunów klienta, specjalistów ds. logistyki oraz inżynierów, mogą liczyć na wsparcie zespołów o takim samym profilu, znajdujących się na całym świecie - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl