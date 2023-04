Niemiecki potentat rozbudowuje zakład. Wyjeżdżać z niego ma ponad 300 lokomotyw rocznie

Siemens Mobility rozbudowuje swój zakład produkcyjny i usługowy w Monachium-Allach, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na lokomotywy i usługi.

Zakład zostanie powiększony do 80 tys. m kw z obecnych 50 tys. m kw., aby zapewnić dodatkową możliwości realizacji nowych zamówień, optymalizacji produkcji i przepływów logistycznych w jego obrębie, a także dodać więcej powierzchni biurowej.

Zakład w Monachium-Allach ma ponad 100 lat, od 2010 roku produkuje Vectrony

- Nasz zakład w Allach jest jedną z najnowocześniejszych fabryk lokomotyw w Europie, wykorzystującą innowacyjne technologie, takie jak roboty do spawania laserowego, rzeczywistość rozszerzoną i symulacje 3D. Większe moce produkcyjne pozwolą na zwiększenie produkcji i zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania rynku w Europie. Będziemy teraz mogli budować w Allach ponad 300 lokomotyw rocznie. Po ubiegłorocznej rozbudowie naszej sieci zajezdni i serwisu w włoskiej Novarze i Bratysławie na Słowacji, kontynuujemy rozwój i rozszerzanie lokalizacji serwisowych wzdłuż transeuropejskich korytarzy kolejowych - powiedział Albrecht Neumann, CEO pionu Rolling Stock w Siemens Mobility.

Zakład w Monachium-Allach został zbudowany przez Krauss-Maffei na początku XX wieku. Siemens całkowicie przejął działalność lokomotywową od Krauss-Maffei w 2001 roku i w 2010 roku uruchomił w Allach produkcję lokomotyw Vectron. Od tego czasu sprzedano na całym świecie blisko 1700 tych lokomotyw, z czego blisko 100 zostało zakupionych przez polskich przewoźników i operatorów, takich jak PKP Cargo, DB Cargo PL, Cargounit, Lotos Kolej.

W 2015 roku działalność usługowa Siemens Mobility otworzyła w Allach swoje Rail Service Center i centrum danych, aby optymalnie wykorzystać synergię między produkcją a serwisem. W zakładzie w Monachium-Allach pracuje obecnie ponad 1.600 pracowników.

Skąd zapotrzebowanie na nowe modele i pozycja Siemens Mobility?

O rosnącym zapotrzebowaniu rynku na nowe lokomotywy mówił niedawno w wywiadzie dla WNP.PL Grzegorz Bogacki, prezes CTL Logistics. Potrafią one wypracować większe przychody niż starsze modele ze względu na większą liczbę kilometrów, które mogą przejechać np. w skali miesiąca. W przypadku lokomotyw wielostystemowych w grę wchodzi możliwość poruszania się nimi w wielu krajach, co podnosi efektywność transportu kolejowego, który staje się w Europie coraz bardziej interoperacyjny (ponadgraniczny).

Z kolei tak o lokomotywach Siemensa mówił w wywiadzie dla WNP.PL Łukasz Boroń, prezes Cargounit:

- Siemens nie był wcale wiodącym producentem lokomotyw wielosystemowych. Na początku liberalizacji rynku kolejowego w Europie najbardziej powszechną platformę wielosystemową oferował Bombardier: lokomotywy Traxx. W portfelach największych firm leasingowych stanowiły one większość. Wobec nowych regulacji dotyczących ruchu kolejowego w UE i wdrażania ETCS Bombardier podjął decyzję o wyprowadzeniu na rynek modelu Traxx 3, który trzeba zhomologować.

Co więcej, w 2021 roku firma została przejęta przez Alstom, a ten zdecydował się na zmianę systemu pokładowego ETCS Bombardiera na swój system Atlas. Proces jego wdrażania trwa, a to, co się z tym wiąże, to czasochłonne prace inżynieryjne i proces homologacji. Można powiedzieć, że na własne życzenie platforma Traxx wypadła z rynku. Nowe dostawy lokomotyw wielosystemowych Traxx oferowane będą od 2025 r. Do tego czasu, można powiedzieć, Siemens ma monopol. Co nie znaczy, że nie ma innych lokomotyw zhomologowanych na dwa, trzy rynki, ale Siemens ma homologację na główne korytarze transportowe: np. Holandia - Niemcy - Polska lub Polska - Czechy - Słowacja - Austria - Węgry czy Rumunia - Bułgaria - Serbia - Chorwacja - Słowenia.

