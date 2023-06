Niepokojące sygnały z rynku przewozów towarowych koleją

W maju 2023 r. z usług kolei skorzystało 32,3 mln pasażerów. To drugi rekordowy wynik ostatnich 10 lat. Tracą za to przewozy towarowe. Przewieziona koleją masa wyniosła 18,6 mln ton - to czwarty miesiąc z rzędu z niższym wolumenem ładunków w zestawieniu rok do roku.

Najnowsze wyniki przewozów towarowych koleją w Polsce

Jak podał w piątek Urząd Transportu Kolejowego, maj 2023 r. w kolejowych przewozach towarowych to kolejny z rzędu miesiąc niższego wolumenu przewiezionej masy w zestawieniu rok do roku. W ubiegłym miesiącu koleją przewieziono 18,6 mln ton towarów, o 2,6 mln ton mniej (-12,2 proc.) niż w maju 2022 r. Spadek odnotowano również w wielkości pracy przewozowej, która wyniosła niemal 5 mld tonokilometrów - o 0,5 mld tonokilometrów mniej (-8,5 proc.) niż przed rokiem. W przypadku wykonanej przez pociągi towarowe pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 6,9 mln pociągokilometrów, spadek wyniósł 0,6 mln pociągokilometrów (-7,8 proc.) w zestawieniu rok do roku. Wyższa niż w maju 2022 r. (o prawie 11 km) była natomiast średnia odległość przewozu 1 tony tonu towaru, która osiągnęła wartość 266 km.

Maj 2023 r. w kolejowych przewozach towarów był natomiast nieznacznie lepszy w zestawieniu z kwietniem. Ogółem masa przewiezionych towarów wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,6 mln ton (+3,3 proc.), praca przewozowa była wyższa o 0,06 mld tonokilometrów (+1,2 proc.), a praca eksploatacyjna wzrosła o 0,1 mln pociągokilometrów (+1,9 proc.) wobec miesiąca wcześniej. Niższą niż w kwietniu 2023 r. wartość - o prawie 6 km uzyskała tylko średnia odległość przewozu 1 tony ładunku.

Ogółem w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. koleją przewieziono prawie 97,1 mln ton towarów, wykonano pracę przewozową na poziomie 25,9 mld tonokilometrów, a pracę eksploatacyjną w wysokości 35,5 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z okresem styczeń-maj 2022 r. oznacza to spadek masy przewiezionych koleją towarów o 7,7 mln ton (-7,4 proc.) i spadek pracy eksploatacyjnej o 0,2 mln pociągokolometrów (-0,7 proc.). W przypadku pracy przewozowej jest to nieznaczny wzrost - o 0,6 mld tonokilometrów (+2,4 proc.) w porównaniu do pierwszych pięciu miesięcy w 2022 r.

Kolej pasażerska z drugim najlepszym wynikiem dekady

O wiele lepiej wygląda sytuacja w przewozach pasażerskich. Urząd Transportu Kolejowego wyliczył, że pociąg jako środek transportu na bliższe i dalsze podróże wybrało w maju ponad 32,3 mln osób - to o 1,9 mln więcej (+6,3 proc.) niż w maju 2022 r. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wyższą miesięczną liczbę pasażerów kolei (32,8 mln) odnotowano jedynie w październiku 2022 r. Praca przewozowa osiągnęła wartość 2,1 mld pasażerokilometrów i była wyższa o prawie 0,05 mld pasażerokilometrów (+2,3 proc.) niż rok wcześniej. W zestawieniu rok do roku wzrosła również - o 0,4 mln pociągokilometrów (+2,7 proc.) wartość pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 15,9 mln pociągokilometrów. Średnia odległość przejazdu pasażera w maju 2023 r. to 66,1 km, czyli o niemal 2,6 km mniej niż rok wcześniej.

Maj 2023 r. w przypadku zdecydowanej większości przewoźników pasażerskich okazał się również lepszy w zestawieniu z kwietniem. Ogółem odnotowano wzrost o 2,2 mln (+7,3 proc.) w liczbie pasażerów, o ponad 0,1 mld pasażerokilometrów więcej (+6,3 proc.) w wykonanej pracy przewozowej i o 0,7 mln pociagokilometrów więcej (+4,6 proc.) w wielkości pracy eksploatacyjnej. Średnia odległość przejazdu pasażera w ubiegłym miesiącu była natomiast niższa - o 0,6 km wobec kwietnia 2023 r.

Ogółem od początku tego roku (styczeń-maj) z usług kolei skorzystało prawie 150,5 mln osób, wykonano pracę przewozową na poziomie 9,7 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjną w wysokości 77,8 mln pociągokilometrów.

W zestawieniu z analogicznym okresem w 2022 r. parametry te oznaczają wzrost o ponad 22,1 mln (+17,2 proc.) w liczbie pasażerów kolei, o 1,2 mld pasażerokilometrów więcej (+14,9 proc.) w wielkości wykonanej pracy przewozowej i o 1,3 mln pociagokilometrów więcej (+1,7 proc.) w pracy eksploatacyjnej.

