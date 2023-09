Niespodziewana zmiana kadrowa w polskiej bazie Girteki

Po zaledwie dziewięciu miesiącach od nominacji Elliny Lolis na szefową Girteki w Polsce nastąpiła zmiana i na stanowisko Country Managera tej litewskiej firmy transportowej powrócił Vitalijus Daukšys, który budował od podstaw jej bazę pod Poznaniem.

Bazę w Sadach litewska firma otworzyła ze względu na bliskość rynków zachodnich. Jej posiadanie skraca dystans do przejechania o niebagatelne 800 km, które dzielą stolicę Wielkopolski od Wilna.

Tworzył ją pochodzący z Litwy Vitalijus Daukšys. Jesienią ubiegłego roku stanowisko szefa Girteki w Polsce objęła Ellina Lolis, związana z branżą logistyczną, ekspertka w zarządzaniu zespołami międzynarodowymi.

Na stanowisku została jednak tylko niewiele ponad pół roku. We wrześniu dołączyła do firmy Maszoński Logistic jako dyrektor zarządzający. - Czuję się jak Lewandowski podczas swojego transferu do FC Barcelona - skomentowała.

Girteka to litewska firma, która powstała w 1996 r., z siedzibą w Wilnie. Specjalizuje się w przewozach całopojazdowych (FTL) oraz chłodniczych, głównie dla firm z branży food&beverage (żywność i napoje), FMCG (napoje, słodycze, kosmetyki, wyroby tytoniowe, środki czystości, alkohol, leki dostępne bez recepty), przemysłowej, automotive i farmaceutycznej.

Od innych dużych firm transportu drogowego, które często swój potencjał budują na bazie umów B2B z właścicielami samochodów, odróżnia ją posiadanie dużej liczby pojazdów własnych. Firma ma ponad 9200 ciężarówek i 9800 naczep, w tym 7400 chłodni. W Polsce obecna jest od 2019 roku, gdzie ma bazę transportową w Sadach koło Poznania.

- To był jeden z najważniejszych projektów w moim życiu (po zasadzeniu drzewa, budowie domu i wychowaniu syna), ale w rzeczywistości nie był to tylko projekt dla mnie. To była fascynująca podróż. Jestem bardzo wdzięczny grupie Girteka za danie mi tak wspaniałej możliwości stworzenia nowej bazy od zera - napisał na swoim profilu na LinkedIn, kiedy osiem miesięcy temu kończył pracę jako Country Manager Poland przechodzące na inne stanowisko w Girtece - Project Management Division Managera.

Dlaczego Girteka zbudowała swoją bazę w Polsce

Bazę w Sadach, w obiektach dawnej fabryki Manna, litewska firma otworzyła ze względu na bliskość rynków zachodnich. Przydaje się ona szczególnie, od kiedy pakiet mobilności wymaga, aby ciężarówka wracała (z pracy na Zachodzie) do bazy firmy co 8 tygodni. Posiadanie placówki pod Poznaniem skraca dystans do przejechania o niebagatelne 800 km, które dzielą stolicę Wielkopolski od Wilna.

W Sadach działa serwis techniczny, który obsługuje samochody Girteki zarejestrowane w Polsce, ale także te, które są zarejestrowane na Litwie, docelowo ma być to nawet 4000 pojazdów. Pracuje tu ponad 150 osób w administracji i około 500 w serwisie technicznym. Firma zatrudnia w Polsce około 8000 kierowców.

Wybór Polski od początku była to decyzja biznesowa podyktowana dogłębną analizą. Na początku brano pod uwagę także południową część naszego kraju, przy granicy z Czechami. Do zlokalizowanej tam bazy mogłyby wracać auta z południowej Europy. Lokalizacja pod Poznaniem ze względu na znaczenie osi wschód-zachód okazała się jednak bardziej odpowiednia.

Bardzo ważna jest dostępność siły roboczej. Miejscem, w którym rozważano budowę nowej bazy, był Świebodzin, ale tam brakowało ludzi do pracy. Ze względu na pochodzenie kierowców głównym językiem komunikacyjnym w firmie jest rosyjski. W Poznaniu jest duże grono osób zza wschodniej granicy. Nie mam więc problemu z zatrudnieniem i do administracji, i do serwisu. Co ważne, w firmie mówi się po rosyjsku, ale jako spółka litewska i unijna potępia ona agresję Rosji na Ukrainę.

Ellina Lolis - z Girteki do Maszoński Logistic

Do rozwoju Girteki w Polsce została w ubiegłym roku zatrudniona w listopadzie 2022 r. Ellina Lolis, od początku kariery zawodowej związana z branżą logistyczną, ekspertka w zarządzaniu zespołami międzynarodowymi i komunikacji międzykulturowej, mówiąca w kilku językach, w tym płynnie po polsku. Swoje doświadczenie zdobywała podczas realizacji i zarządzania projektami dla globalnych, największych firm logistycznych, obecnych na rynkach Bliskiego Wschodu, Europy oraz byłych krajów WNP. W 2019 r. objęła stanowisko country managera a następnie wiceprezesa zarządu Hillebrand Poland, globalnego operatora logistycznego dla branży beverage, gdzie z sukcesem rozwinęła działalność firmy w 12 krajach.

- Stając na czele oddziału w Polsce, podejmuję ogromne wyzwanie. Wierzę, że z zespołem tak świetnych ekspertów i zaangażowanych w pracę ludzi, zrealizujemy założone cele. Będziemy rozwijać nie tylko usługi, ale też wzmacniać i rozbudowywać zespół naszych specjalistów, w tym kierowców oraz serwisantów - zapowiadała Ellina Lolis.

Na stanowisku została jednak tylko niewiele ponad pół roku. Po wakacjach we wrześniu dołączyła do firmy Maszoński Logistic jako dyrektor zarządzający.

Firma z Sulęcina koło Gorzowa Wielkopolskiego świadczy kompleksowe usługi transportowo- logistyczne na terenie krajów Unii Europejskiej. Jest na rynku prawie 30 lat i posiada flotę ponad 420 własnych pojazdów.

- Czuję się jak Lewandowski podczas swojego transferu do FC Barcelona - a może nawet lepiej. Jestem pełna zapału, by grać i wygrywać wraz z moją nową drużyną. Decyzja o dołączeniu do firmy Maszoński Logistic przyszła mi z łatwością, niczym strzał do bramki w decydującym momencie meczu. Przed nami logistyczna Liga Mistrzów, w której zamierzamy zdobyć niejeden medal... - napisała nieco enigmatycznie na LinkedIn Ellina Lolis, zaznaczając, że angażuje się w projekt długoterminowy.

