Nietypowa propozycja Rosjan w sprawie helikopterów dla RPA

Rosja chce dostarczyć do Republiki Południowej Afryki nawet kilkanaście helikopterów. Maszyny miałyby służyć w specjalnej utworzonej prze Rosjan lotniczej jednostce ratowniczej.

Po zaatakowaniu Ukrainy na Rosję zostało nałożonych szereg sankcji. Moskwa stała się także mało wiarygodna, co odbija się na rosyjskim eksporcie. Dotyczy to także helikopterów, zwłaszcza że w wersjach wojskowych ponoszą one na Ukrainie spore straty.

Stąd też nietypowy pomysł rosyjskiego producent śmigłowców firmy Russian Helicopters. Oferuje ona RPA dostawę maszyn do lotniczego pogotowia. To co byłoby nowością w projekcie, to fakt, że Rosjanie zapewniliby załogi, zajęliby się także na miejscu obsługą maszyn, a przede wszystkim utworzyliby specjalną jednostkę ratunkową.

Na razie nie wiadomo, jak duża miałaby ona być. Ze względu na rozmiar kraju Rosjanie chcą zaoferować śmigłowce rodziny Mi8/17.

Zdaniem ekspertów rosyjska propozycja jest dość nietypowa i może świadczyć o fatalnej sytuacji firmy. Ta bowiem w wyniku sankcji straciła klientów i boryka się z problemami.

Inna sprawa, czy oferta rosyjska nie jest próbą reklamy sprzętu. Z powodu najazdu na Ukrainę Moskwa może mieć bowiem duże problemy ze zrealizowaniem ewentualnego kontraktu.

