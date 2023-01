Niewiele zabrakło do rekordu. Katowice Airport z bardzo dobrymi wynikami za 2022 rok

4,42 miliona podróżnych w Katowice Airport – to wynik tego górnośląskiego lotniska za cały 2022 rok. Ruch lotniczy w Pyrzowicach odbudował się do poziomu 91 proc. w porównaniu do rekordowego 2019 roku.

Dzięki obecności KLM i Turkish Airlines w Katowice Airport lotnisko zyskało połączenia z dwoma potężnymi portami przesiadkowymi: w Amsterdamie i Stambule.

Pomimo utrzymujących się pandemicznych obostrzeń w pierwszym kwartale 2022 roku do rekordu w czarterach zabrakło 6 tysięcy pasażerów.

Sytuacja finansowa portu jest stabilna, a to pozwala na przeprowadzenie kolejnych inwestycji.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA podsumowało przewozy pasażerskie w 2022 roku w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach.

W grudniu minionego roku z pyrzowickiej siatki połączeń regularnych i czarterowych skorzystało 253 890 pasażerów, czyli o 89 461 więcej (+54,4 proc.) niż rok wcześniej. W rezultacie 2023 rok zamknął się wynikiem 4 419 091 obsłużonych podróżnych w ruchu ogółem, było ich o 2 090 118 więcej (+89,7 proc.) niż w 2021 roku. W 2022 roku w Katowice Airport odnotowano łącznie 40 123 startów i lądowań statków powietrznych, czyli o 11 267 więcej (+39,0 proc.) w porównaniu z 2021 rokiem.

W 2022 roku z połączeń regularnych realizowanych przez linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT, Lufthansa oraz KLM skorzystało w sumie 2 400 497 pasażerów, tj. o 1 378 473 więcej (+134,9%) niż w 2021 roku. W trakcie minionych dwunastu miesięcy najczęściej podróżowano z Katowice Airport na takich trasach regularnych jak: Dortmund (354 748 pasażerów), Londyn-Luton (200 366), Londyn-Stansted (148 761), Eindhoven (105 633) i Kolonia-Bonn (91 538). W gronie pięciu najpopularniejszych państw w ruchu regularnym znalazły się: Wielka Brytania (500 000 podróżnych), Niemcy (496 667), Włochy (347 014), Hiszpania (161 528) oraz Norwegia (154 726).

Pyrzowice to mocny gracz w segmencie ruchu czarterowego. 6 tysięcy zabrakło do rekordu

W ramach połączeń wakacyjnych, realizowanych na zlecenie biur podróży, od stycznia do końca grudnia 2022 roku obsłużono w sumie 2 000 119 pasażerów, czyli o 706 507 więcej (+54,6 proc.) niż w tym samym czasie w 2021 roku. Najchętniej latano z Pyrzowic na następujących kierunkach czarterowych: Antalya (435 664 pasażerów), Hurghada (146 787), Marsa Alam (136 968), Rodos (89 598) oraz Heraklion (83 026). Najpopularniejsze kraje w ruchu czarterowym z wylotem z Katowice Airport w 2022 roku to Turcja (564 870 pasażerów), Grecja (385 516), Egipt (331 658), Hiszpania (190 066) oraz Bułgaria (111 095).

- Pomimo tego, że pierwszy kwartał 2022 roku stał jeszcze pod znakiem pandemicznych obostrzeń, to w ruchu czarterowym, po raz drugi w historii lotniska, przekroczyliśmy dwa miliony odprawionych podróżnych w skali rocznej. Do pobicia rekordu w tym segmencie, który pochodzi z 2019 roku, zabrakło zaledwie sześciu tysięcy pasażerów. To był dobry rok dla Pyrzowic, szybka odbudowa ruchu pasażerskiego była jednym z elementów, który umożliwił ustabilizowanie sytuacji finansowej, a dzięki temu już myślimy o kolejnych inwestycjach infrastrukturalnych” – mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, które zarządza lotniskiem.

Duże, zagraniczne linie wchodzą do Katowic z ofertą

W 2022 roku doszło do kilku znaczących wydarzeń, jeśli chodzi o rozwój pyrzowickiej siatki połączeń regularnych i czarterowych. 30 października Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze KLM uruchomiły połączenie z Amsterdamu do Pyrzowic. Aktualnie trasa obsługiwana jest sześć razy w tygodniu (oprócz środy), tym samym region zyskał kolejne połączenie do dużego, europejskiego portu przesiadkowego.

Ponadto w grudniu minionego roku kolejny po KLM tradycyjny przewoźnik zapowiedział wejście do Katowice Airport. Już 3 marca 2023 roku tureckie narodowe linie lotnicze Turkish Airlines uruchomią połączenie pomiędzy Pyrzowicami a Stambułem.

W sezonie „Zima 2022/2023” z Katowice Airport dostępne jest aż sześć dalekodystansowych tras czarterowych obsługiwanych szerokokadłubowym Boeingiem 787-8 „Dreamliner” Polskich Linii Lotniczych LOT. Pięć z nich realizowanych jest na zlecenie biura podróży Rainbow Tours, są to: Cancun w Meksyku, Puerto Plata w Dominikanie, Varadero na Kubie oraz Phuket i Bangkok w Tajlandii. Szósta trasa, czyli Punta Cana w Dominikanie, obsługiwana jest na zlecenie biur podróży TUI i Coral Travel.

- Wejście do Pyrzowic KLM i Turkish Airlines to bardzo ważne wydarzenia w historii lotniska, ponieważ mieszkańcy województwa śląskiego zyskują połączenia z dwoma potężnymi lotniskami przesiadkowymi – Amsterdamem i Stambułem. To najlepszy dowód na to, że nie przespaliśmy pandemii, bo intensywnie rozmawialiśmy z różnymi przewoźnikami i ta konsekwentna praca przyniosła wspaniałe efekty. Cieszy też fakt, że Pyrzowice wzmacniają się z każdym sezonem w czarterach, i to także w sezonach zimowych, czego najlepszym dowodem jest aktualna, najbogatsza w historii, zimowa siatka dalekodystansowych połączeń czarterowych” – dodaje Artur Tomasik, prezes szef lotniska w Pyrzowicach.

