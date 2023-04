Nieznane koszty budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Marcin Horała, wiceminister funduszy, pełnomocnik rządu ds. CPK, przedstawił Komisji Infrastruktury stan realizacji prac przy tym projekcie. Najważniejsze okazały się kwestie związane z jego finansowaniem i brakiem pewności, ile to wszystko będzie kosztowało.

Najlepiej "wyliczone" jest megalotnisko w Baranowie. Koszt tej inwestycji przekracza 8 mld euro, ale może się to jeszcze zmienić.

Lotnisko w większości sfinansowane ma być z kredytów, ale większościowy pakiet akcji zostanie w rękach państwowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Potencjalny prywatny inwestor wyłożyć będzie musiał 2 mld euro, by móc partycypować w ewentualnych zyskach.

Powstał plan wydatków dla CPK, ale szczegóły na razie są poufne.

- Projekt wieloletniego programu finansowego CPK na lata 2024-2030 został przez nas już opracowany. W tym momencie czeka na wpis w plan pracy rządu. W najbliższych tygodniach lub miesiącach będą się nad nim toczyły się prace, po których zostanie uchwalony - powiedział podczas komisji wiceminister Horała.

I to właśnie brak jasności co do ostatecznej kwoty, jaką przyjdzie zapłacić w większości z budżetu państwa, był osią dyskusji w sejmie.

- Czy wiecie państwo, ile będzie kosztował cały projekt CPK? Słyszałem, że cały ten projekt ma kosztować 50 mld euro. Takie informacje padały rok temu, ale patrząc na inflację to pewnie można już mówić o 60 mld euro - pytał Maciej Lasek, poseł Platformy Obywatelskiej i wieloletni przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Kto zapłaci za ewentualne zerwane kontrakty i ile trzeba na to zarezerwować środków?

Posłowie pytali też o to jakie są obecne zobowiązania finansowe wynikające z podpisanych umów przez spółkę CPK i jaka jest w tym zakresie łączna kwota kar umownych wynikających z odstąpienia od ich realizacji.

- Jeśli chodzi o całość programu to ten szacunek 50-60 mld euro jest trudny do wyliczenia. To jest podobne pytanie jak o całkowity koszt programu budowy dróg krajowych i autostrad przez najbliższe 2 perspektyw unijne, czyli również tej, której jeszcze nie ma. Tego tak naprawdę jeszcze nie wiemy - próbował wyjaśniać rządowy pełnomocnik ds. CPK.

- Pan minister mówi, że tak naprawdę nie wiecie ile to będzie kosztowało. Jak tego nie wiecie? To jest wasza strategiczna inwestycja, która ma zostać zrealizowana w tej dekadzie. Państwo mydlicie nam oczy pokazując symulacje finansowe dotyczące samego obiektu lotniskowego, ale co z całą resztą? - alarmował poseł Robert Kwiatkowski, który do niedawna reprezentował Lewicę, a teraz pozostaje posłem bezpartyjnym.

Ponad 8 miliardów euro na sam komponent lotniskowy CPK

Jak przyznał podczas Komisji Infrastruktury wiceminister Marcin Horała, budowa megalotniska w Baranowie jest obecnie najlepiej policzona.

- Jeśli chodzi o lotnisko, które jest najbardziej zaawansowanym i sparametryzowanym projektem, jako podstawę do dyskusji z udziałowcami przyjmujemy całkowity capex (Capital Expenditure - nakład inwestycyjny - red.) na poziomie 8,1 mld euro. Oczywiście to zależy od wybranej oferty i tego, jaki będzie zakres pierwszego etapu. To różni się w zależności od potencjalnych udziałowców i tego, jak oni to widzą. W ostatecznej umowie z prywatnym inwestorem znajdzie się dokładna kwota - precyzował rządowy pełnomocnik.

Jak dodał Horała model samego lotniska to "klasyczna struktura poject finance".

- To jest 40 proc. na kapitale, a 60 proc. w długu. W tych 40 proc. chcemy, by połowę plus jedna akcja posiadał CPK, a mniejszościowy udział przeznaczymy dla inwestora prywatnego. Jesteśmy na zaawansowanym etapie wyboru tego udziałowca - mamy szereg bardzo dobrych ofert. Z powodów korporacyjnych nie można o większości z nich mówić - wyjaśniał wiceminister.

Wiadomo, że wstępne zainteresowanie wejściem kapitałowym w lotniskowy komponent CPK wyrazili Koreańczycy oraz Francuzi.

Podczas komisji wiceminister Horała precyzował, że za mniejszościowy pakiet własnościowy portu lotniczego CPK prywatny inwestor będzie musiał wyłożyć ok. 2 mld euro.

