Niezwykła gratka dla amatorów lotnictwa. Wyposażenie Airbusa A380 MSN trafi na aukcję

Samolot Airbus A380 był odpowiedzią koncernu lotniczego na dominację Boeinga 747 Jumbo Jets. Niestety oba te modele przegrały nierówną walkę z wysokimi cenami paliwa i kosztami eksploatacji. Boeing wstrzymał produkcję swojego modelu w 2019 roku. Teraz z eksploatacji wycofywane są giganty Airbusa i w październiku odbędzie się światowa licytacja elementów wyposażenia tych samolotów.

Koncern lotniczy Airbus wiązał bardzo poważne nadzieje z rozpoczęcie produkcji tak zwanej bestii czyli modelu A 380. Samolot miał wysokość ponad 24 metrów, zabierał na pokład , w zależności od konfiguracji, od 520 do nawet 850 pasażerów. Maksymalna masa własna przekraczała 275 ton.

Pierwsza maszyna została zaoferowana liniom lotniczym na początku 2005 roku. Od tego czasu sprzedano tylko 250 maszyn, a z powodu wycofania się linii Emirates z nowych zamówień podjęto decyzję o zaprzestaniu tego projektu.

W okresie rosnących cen paliw, ograniczenia ruchu lotniczego, zmiany stylu podróżowania, dbałości o ograniczenie śladu węglowego gigant z Tuluzy stał się obciążeniem dla przewoźników. Poza tym ze względu na swoje gabaryty i wymogi techniczne związane z długością pasa startowego, wydzielonych miejsc na lotniskach, specjalnych hangarów do przeglądów okresowych po prostu przestał zarabiać na siebie.

Kolejne maszyny użytkowane przez linie Emirates odstawiane są do Francji do demontażu. Niemal 90 procent elementów i części poddawanych jest recyklingowi. Natomiast wiele z nic będzie mogło trafić do kolekcjonerów, którzy w dniach 13-15 października tego roku maja szansę na udział w powszechnej licytacji. Organizuje ja fundacja Airbus i stowarzyszenie Airitage.

Na sprzedaż zostaną wystawione elementy kabiny pilotów A380, fotele pasażerskie, zastawa i sztućce, tabliczki informacyjne, drzwi wejściowe, stoliki i setki innych gadżetów.

Wylicytowane przedmioty będą do odbioru w Tuluzie lub mogą zostać dostarczone w ramach przesyłek kurierskich. Amatorzy takich pamiątek już ostrzą sobie zęby na kupno lotniczego wyposażenia.

