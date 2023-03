Niezwykły statek przypływa do terminala LNG w Świnoujściu

Do naszego gazoportu właśnie przypływa pierwszy polski metanowiec Lech Kaczyński. Jednostka nosząca imię byłego prezydenta należy do najnowocześniejszych w klasie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Tankowce LNG to jedne z najbardziej skomplikowanych jednostek w całej światowej flocie handlowej.

Najbardziej wymagającą - w produkcji i użytkowaniu - częścią metanowca są zbiorniki na LNG. Muszą ochronić cenny i technicznie kłopotliwy ładunek.

Na skutek szybkich zmian na światowym rynku paliw rośnie popyt na tego typu jednostki. I to mimo ich wysokiej ceny. Lech Kaczyński, który będzie pracował dla Orlenu, mógł kosztować nawet 200 mln dolarów.

Metanowce to niezwykłe statki. Są wprawdzie jednostki od nich droższe, jeszcze bardziej skomplikowane i większe. Jednak to właśnie w tankowcach LNG kumuluje się kilka czynników, które powodują, że statki te są wyjątkowe. Co ważne, tego typu jednostek przybywa. Pływa ich już ponad 600, a kolejne są zamawiane.

Cenny, niebezpieczny, wymagający ładunek - to on decyduje o technologii i kosztach

Ile kosztuje metanowiec? Taki jak Lech Kaczyński, który będzie pracował na rzecz Orlenu, to koszt około 200 mln dolarów. Cena może jednak dość znacznie się wahać. Zależy bowiem także od tego, ile statków zostało zamówionych, jak są wyposażone i... kto je kupuje. Wiarygodni i wieloletni klienci mogą liczyć na istotną bonifikatę.

Na tle podobnej wielkości statków innych klas metanowce wyróżniają się nawet 50-70 proc. wyższą ceną. Cenowy top to jednostki pasażerskie, ale wśród statków transportujących towary, a zwłaszcza w skali masowej, metanowce są najdroższe. I są ku temu powody.

Pierwszym jest pracochłonność. Ogromny kontenerowiec MSC Mara, budowany w tej samej co Lech Kaczyński należącej do Hyundai Heavy Industries stoczni w południowokoreańskim Ulsanie, powstaje nieco ponad rok. Tymczasem mierzący 70 metrów mniej metanowiec powstaje zwykle ponad 18 miesięcy.

Co decyduje o wyższej cenie? Jak tłumaczy Ryu Hong Ryeul, odpowiedzialny w koreańskiej stoczni za wsparcie klienta, metanowce to wyjątkowe statki. O ich wyjątkowości decyduje przewożony surowiec.

Należy pamiętać, że choć pierwszy ładunek skroplonego gazu ziemnego dostarczony został już w 1959 roku, to początkowo statki tego typu nie cieszyły się zainteresowaniem. Po pierwsze przez długie lata sam gaz ziemny traktowany był przez wielu producentów jako odpad. Po drugie - jeśli już zaczęto go transportować, to zwykle gazociągami.

Przez długi czas największym problemem w transporcie skroplonego gazu była temperatura. Należy pamiętać, że LNG ma temperaturę około minus 163 stopni Celsjusza. Wymaga ona od konstruktorów zastosowania specjalnych stopów. Wraz ze zmianami temperatury mamy do czynienia z „kurczeniem” „lub rozciąganiem” się metalu, z którego zbudowany jest zbiornik. Dlatego też zbiorniki gazowców są wypełnione w części.

Tajemnicą statków są zbiorniki na skroplony gaz

Jedną z kluczowych i najbardziej pracochłonną częścią budowy metanowców jest spawanie zbiorników. W części robią to maszyny, jednak w narożnikach zbiorników zawsze za jakość spawów odpowiadają ludzie.

Kluczowa jest szczelność zbiornika. Przy czym nie chodzi tylko o stratę ładunku. Po prostu LNG przedostając się do konstrukcji statku, mogłoby zniszczyć jej trwałości i doprowadzić do katastrofy.

Przez pewien czas konstruktorzy szukali najlepszych rozwiązań. Początkowo stosowano zbiorniki sferyczne. Jednak należy pamiętać, że oznaczało to słabe wykorzystanie pojemności kadłuba, sam statek miał także wyżej umieszczony środek ciężkości (efekt wsadzenia kuli do prostopadłościanu).

Obecnie rynek podbiły zbiorniki pryzmatyczne. Kluczowe jest tu opatentowane przez Francuzów z Technigazu rozwiązanie konstrukcyjne. Chodzi nie o sam kształt, ale sposób, w jaki zbiorniki są skonstruowane.

O tym, jak trudna jest budowa metanowców, niech świadczy to, że statki tego typu budują trzy kraje na świecie: Korea (także Samsung i Daewoo), stocznia w Chinach i zakład w Japonii.

Przy czym sukcesy pozostałych - poza Koreańczykami - producentów są co najwyżej umiarkowane. Japończycy oferują zbiorniki sferyczne. W przypadku Chińczyków jest to także, oprócz francuskiego, ich własne rozwiązanie, o którego zaletach czy podatności na awarie niewiele wiadomo. W branży stoczniowej wiele osób w nie powątpiewa. Stąd też na razie znikome zainteresowanie chińską ofertą. Przewoźnicy obawiając się o trwałość chińskich rozwiązań, wolą zapłacić więcej i mieć pewność co do jakości.

Na razie efekt jest taki, że na każde 10 zamówionych tankowców LNG osiem powstaje w Korei Płd. W przypadku dużych jednostek tylko pojedyncze sztuki pochodzą spoza tego kraju.

Bardzo ważne jest zagospodarowanie odparowanego gazu

Innym czynnikiem podnoszącym koszt statków jest fakt nietypowych, zamontowanych na nich instalacji (zwłaszcza w najnowszych jednostkach). Pomimo że zbiorniki są wciąż udoskonalane, to praw fizyki nie można pokonać. Niestety część gazu paruje – chodzi o kilka procent.

Można go zagospodarować dwojako. Na statkach wykorzystuje się system BOG (Boil-Off Gas) – czyli zagospodarowania odparowanego gazu.

Dzięki sprężarkom gaz można ponownie skroplić i wtłoczyć go do zbiorników. Strata gazu jest minimalna, ale sprężenie wymaga energii.

Drugim rozwiązaniem jest wykorzystanie odparowanego gazu jako paliwa. Stąd też coraz więcej metanowców ma silniki dwupaliwowe. Oprócz gazu metanowce spalają również mazut – to główne paliwo. Owszem, nieekologiczne, ale znacznie tańsze. Realia są więc takie, że dwupaliwowe metanowce po opuszczeniu wód terytorialnych zaczynają spalać tańsze paliwo.

Gazowiec Lech Kaczyński należy do najnowocześniejszych w swojej klasie jednostek. Statek korzysta z najnowszych dostępnych rozwiązań, choć trudno wykluczyć, że niedługo pojawią się nowe rewolucyjne technologie.

Na razie Polacy w załogach metanowców to rzadkość

Metanowce to elita flot handlowych. Lech Kaczyński pływa pod flagą francuską. Załoga pochodzi m.in. z Francji, Hiszpanii, Norwegii i Włoch. Niestety, na tego rodzaju statkach polska załoga jest stosunkowo niewielka.

Wynika to z braku własnych jednostek tego typu. Liczba chętnych do pływania na metanowcach jest z powodu zarobków także dosyć spora. Załogi tych jednostek otrzymują bowiem nawet kilkudziesięcioprocentowe wyższe wynagrodzenie niż na porównywalnych stanowiskach na innych typach jednostek.

Ciekawa jest także kwestia doboru załóg. Ze względu na wartość ładunku – np. Lech Kaczyński wiezie gaz o wartości niespełna 200 mln zł – załoga musi posiadać wystarczający "sumarycznie" staż na tego typu jednostkach. Zwykle więc przy młodszym kapitanie dołącza pierwszy oficer i mechanik z dużym doświadczeniem.

Ze względu na rodzaj ładunku brak wystarczającego stażu (prowadzona jest punktacja) oznaczałby, że statek z taką załoga nie mógłby wpływać do niektórych terminali LNG. Szczególnie wymagający pod tym względem są Amerykanie. Co tłumaczy się dość trudną trasą podejścia do ich gazoportów.

Czy Polaków w załogach metanowców będzie więcej? Wszystko zależy od liczby jednostek i czy będą pływały pod naszą banderą. To jednak dopiero przyszłość.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl