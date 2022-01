NIK: budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego nie ma sensu

- Największa obecnie rządowa inwestycja w Polsce, czyli budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), już na starcie ma opóźnienie. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że przy tym tempie prac, zakończenie budowy lotniska do końca 2027 roku jest zagrożone. W dodatku nadal nie wiadomo, ile dokładnie będzie kosztować CPK, ani skąd będą pochodzić pieniądze na ten projekt - mówi w wystąpieniu pokontrolnym Marian Banaś, prezes NIK.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ile będzie kosztować megalotnisko?

CPK elementem europejskiej układanki

- Gdzie są prognozy ruchu dla poszczególnych odcinków nowych linii kolejowych, które mają tworzyć szprychy? Na konferencjach prasowych przekazywaliście tylko łączne wartości dla całej sieci kolejowej dla CPK. Szczegóły padały tylko dla odcinka Warszawa-CPK. Podobnie jest z nowymi prognozami dla ruchu lotniczego, których minister Horała nie chce pokazać - mówił Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej.Jak odpowiadał na te zarzuty Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK?- Musimy uśrednić pewne wnioski ekspertów. Zamówiliśmy kolejny raport IATA. My go już mamy, ale ze względu na umowę z IATA jeszcze go nie upubliczniamy. Na tej podstawie powstanie już czwarta aktualizacja biznesplanu i odbędzie się kolejny test prywatnego inwestora. Wszystkie dotychczasowe wskazują na wysoką rentowność tego przedsięwzięcia - zapewniał na posiedzeniu Komisji.NIK zarzuca CPK i rządowemu pełnomocnikowi ds. jego budowy wysokie prawdopodobieństwo nieukończenia budowy w wyznaczonym w Koncepcji terminie, czyli do 2027 roku.Spóka w opublikowanym oświadczeniu uważa, że taka teza jest nieuzasadniona:„CPK zatrudnił doradcę strategicznego, master plannera, prowadzi wykup nieruchomości, ma zapewnione finansowanie, pozyskał wstępne deklaracje inwestora z Korei Południowej, jest wyłaniany master architekt, rozpoczęliśmy przetarg na prace budowlane i przygotowawcze, prowadzimy badania terenowe, środowiskowe, geologiczne, geodezyjne, kartograficzne, meteorologiczne, opublikowaliśmy wstępną preferowaną lokalizację portu, w tym roku złożymy wniosek o decyzję środowiskową. A to zaledwie kilka z przedsięwzięć, które sprawiają, że rozpoczęcie budowy w 2027 roku jest możliwe i zostanie zrealizowane” - czytamy.- Dobrze, że to zawansowanie jest takie, a nie inne. Bardzo dobrze, bo nie udało się na razie zbyt wiele zepsuć. Nie trzeba, tak jak w przypadku budowanej elektrowni w Ostrołęce, wyburzać rozpoczętej inwestycji - ironizował podczas Komisji Infrastruktury Stefan Krajewski, poseł Koalicji Polskiej-PSL.NIK w raporcie zajęła się też kosztami całej inwestycji i próbą oceny transparentności procesu oszacowania ich w przyszłości.Spółkę celową, powołaną na podstawie ustawy o CPK, wyposażono w środki finansowe w wysokości 310 mln zł. To pozwala na funkcjonowanie i realizację zadań ustawowych.I jak czytamy w raporcie, a co przytaczali też podczas obrad Komisji Infrastruktury przedstawiciele CPK : „Poniesione przez CPK Sp. z o.o. wydatki były zgodne z przyjętym, zaktualizowanym planem finansowym i nie przekroczyły poziomu, który był - w opinii NIK - adekwatny do skali i zakresu działalności”.Inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o ocenę finansowania budowy samego CPK.Środki na finansowanie realizacji ustawowych zadań CPK. do końca 2023 r. zostały określone w Programie wieloletnim na poziomie 9,23 mld zł. Mają one pochodzić z emisji skarbowych papierów wartościowych i mają zostać wniesione przez Skarb Państwa na podwyższenie kapitału zakładowego spółki CPK.NIK wskazuje w raporcie, że w ramach przygotowania do budowy CPK nie sporządzono dotychczas studium wykonalności dla całego Programu CPK, które określiłoby warunki jego realizacji niezbędne dla osiągnięcia zakładanych celów, oraz kompleksowego planu finansowego dla pełnego okresu inwestycji.„Najkrócej mówiąc, do zakończenia kontroli, nie było wiadomo jakie będą źródła finansowania wszystkich przedsięwzięć związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Program wieloletni dotyczy jedynie lat 2020-2023. Dotychczas wszystkie realizowane zadania miały zabezpieczone środki finansowe. Podobnie w perspektywie do 2023 r. zapewnione są środki na realizację etapu przygotowawczego. Od 2023 r. planowane jest długoterminowe finansowanie dłużne. A to wymaga precyzyjnego określenia potrzeb inwestycji oraz wynegocjowania warunków tego rodzaju finansowania” - napisali kontrolerzy w raporcie dotyczącym Centralnego Portu Komunikacyjnego.NIK w swoim raporcie wskazał też na wpływ pandemii na kształt rynku lotniczego i potrzebę uwzględnienia tego w planach budowy tego portu lotniczego.Kontrolerzy wskazali, że w związku z epidemią COVID-19, PLL LOT przygotowały aktualizację prognozy pasażerskiej, w oparciu o założenie wstrzymania wszelkich działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury lotniska na Okęciu oraz przeniesienie wszystkich operacji do CPK w IV kwartale 2027 r.„Narodowy przewoźnik obniżył prognozę rozwoju ruchu pasażerskiego o 34 proc. Planowane przewozy PLL LOT na trasach z/do Warszawy zakładały przewiezienie: w 2027 r. – 12,7 mln pasażerów, w 2028 r. – 14,5 mln, w 2029 r. – 16,6 mln, a w 2030 r. – 19,2 mln pasażerów. A to oznacza, że wg tych prognoz ruch lotniczy z Warszawy po pandemii jeszcze długo będzie się odbudowywał” - analizują w raporcie urzędnicy NIK.Według prognoz Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) i Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) prawdopodobny termin osiągnięcia wyników z 2019 r. to rok 2024. Wszystkie te prognozy zostały wykonane jeszcze przed przejściem 4 i 5 fali pandemii koronawirusa.W analizie opłacalności komponentu lotniczego wskazano, że wartością krytyczną dla projektu CPK jest ruch pasażerski na poziomie 24,3 mln pasażerów w 2030 r.- W raporcie NIK napisano, że 23,5 mln pasażerów to jest próg rentowności lotniska CPK. Serdecznie życzę każdemu przedsięwzięciu biznesowemu, by w pierwszym roku swojego funkcjonowania przynosiło zyski i było opłacalne. W tym przypadku budujemy na pokolenia – odpowiada na tak sformułwoany zarzut NIK-U Marcin Horała, wiceminister infrastruktury.Pełnomocnik rządu ds. CPK dodawał podczas sejmowej Komisji, że dowodem na to, że CPK ma sens jest niedawne dopisanie przez Komisję Europejską do sieci bazowej europejskiej sieci TEN-T Centralnego Portu Komunikacyjnego.