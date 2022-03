Nowa lokomotywa Cargounit już na torach. Orzech trafi do Lotosu

Zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej polska firma Cargounit odebrała kolejnego Vectrona MS w ramach umowy dostawę 10 lokomotyw z września 2021 r. Firma zdecydowała się także uruchomić opcję na zakup pięciu dodatkowych pojazdów od Siemens Mobility.

Lokomotywy Vectron z kontraktu z 2021 r. przeznaczone są do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii i Holandii, opcjonalnie na terenie Rumunii oraz Bułgarii. Co ważne, pojazdy z platformy Vectron - jako jedyne nowoczesne lokomotywy w Europie - posiadają już dopuszczenia do eksploatacji aż w 20 europejskich krajach.



Cargounit kontynuuje tradycję nazywania lokomotyw imionami i przydomkami swoich pracowników. Noa lokomotywa nosi imię Orzech i została tak nazwana, aby uhonorować Piotra Orzechowskiego, dyrektora operacyjnego, jedną z najbardziej zasłużonych dla rozwoju firmy osób.

- Cieszymy się, że Cargounit - nasz czołowy polski klient, rozwija swoją obecność na polskim i europejskim rynku, budując swoją przewagę konkurencyjną właśnie poprzez nasze lokomotywy. W tym roku planujemy dostarczyć kolejne pojazdy z platformy Vectron i Smartron w rekordowym czasie dla Cargounit - powiedział Hubert Meronk, prezes Siemens Mobility.

