Nowa platforma cyfrowa ma ułatwić podróżowanie po Europie

- Nie chcemy zabić samochodów, ale nie chcemy też zabić środowiska. Auta przetrwają, ale muszą zostać zdekarbonizowane. To pozwoli włączyć je do palety, z której każdy będzie mógł wybrać dogodny środek transportu - mówi Kristian Schmidt z DG MOVE w Komisji Europejskiej.

Rozmawiamy przy okazji jubileuszu 10-lecia FlixBusa. Jaki jest stosunek Komisji Europejskiej do długodystansowego transportu autobusowego? To komunikacja zbiorowa, z oczywistych względów bardziej efektywna od podróżowania samochodami osobowymi, ale jednak oparta na dieslu.

- Wierzymy, że różne rodzaje transportu mają do odegrania rolę w przyszłości, w transporcie liczy się bowiem intermodalność, czyli korzystanie z różnych sposobów pokonywania dystansu. Chodzi o to, żeby dać Europejczykom wybór. Widzimy, że oferta kolejowa w 27 krajach UE jest zróżnicowana. W jednych sieć torów jest bardzo gęsta, w innych występują duże obszary nieobsługiwane przez kolej. I tam komunikacja autobusowa jest kluczowa w walce z ubóstwem transportowym. Potrzebuje jednak dekarbonizacji.

Wynika to z polityki prowadzonej przez Komisję Europejską i bez pracy nad nowymi napędami nie będzie możliwe. Z jednej strony myślimy o wyznaczeniu granicznych dat ograniczenia emisji przez transport autobusowy, ale z drugiej oferujemy wsparcie przy badaniach nad nowymi napędami i w rozwoju infrastruktury, stacji ładowania, wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby autobusy mogły być zasilane prądem elektrycznym albo paliwem wodorowym.

Powtórzę, nie mówimy Europejczykom, jak mają podróżować. Tworzymy warunki do występowania obok siebie różnych środków transportu, które mogą się wzajemnie uzupełniać, jak kolej z komunikacją autobusową. Obie są zaś alternatywą dla transportu samochodowego.

Czy DG Move obserwuje zmianę w preferencjach Europejczyków dotyczących transportu? Pociągi czy autobusy nie mogą się skarżyć na brak pasażerów, ale nie wydaje się, żeby z ulic ubywało aut. Czy Komisja Europejska chce to zmienić?

- Osobiście nie uważam, że samochód to "przedmiot przeszłości" w Europie.

Natomiast jeśli chodzi o transport zbiorowy, to ma teraz dobry moment, ponieważ jest mniej szkodliwy dla klimatu niż transport indywidualny. Transport zbiorowy to lepsze wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej i energii potrzebnej do napędzania pojazdów. Widać to świetnie na przykładzie kolei. Dlatego Unia Europejska i poszczególne kraje chcą ją rozwijać.

Pyta pan, czy chcemy skłonić ludzi do zmiany zachowań komunikacyjnych. Ani politycy, ani urzędnicy nie zamierzają dyktować ludziom, jaki środek transportu wybrać. Wybór należy do każdego z nas: wsiąść w samochód czy pójść na stację kolejową. W dokonaniu tego wyboru pomoże atrakcyjność usługi komunikacyjnej, pod względem kosztów czy dostępności. To się będzie liczyć ostatecznie. Komisja Europejska i państwa członkowskie chcą stwarzać warunki, aby ta atrakcyjność rosła.

W Polsce niektórzy mówią, że Komisja Europejska chce zabić samochód osobowy.

- To nieprawda. Nie chcemy zabić samochodów, ale nie chcemy też zabić środowiska naturalnego. Samochody oczywiście przetrwają, ale muszą zostać zdekarbonizowane. To pozwoli włączyć je do palety, z której każdy będzie mógł wybrać dogodny dla siebie środek transportu.

Cyfryzacja pomoże zredukować emisyjność transportu drogowego

Jakie znaczenie ma tu cyfryzacja, w szczególności multimodalne usługi mobilności cyfrowej (Multimodal Digital Mobility Services - MDMS)? Na jakim etapie jest ten pomysł?



- Komisja Europejska przedstawi go prawdopodobnie latem.

Jego sednem jest ułatwienie Europejczykom doboru środków transportu potrzebnych do odbycia zaplanowanej podróży. Przemieszczenie się z punktu A do punktu B, szczególnie w przypadku większych odległości, wymaga najczęściej ich odpowiedniego zestawu, tym bardziej że obsługa komunikacyjna poszczególnych miast czy regionów wiejskich jest na różnym poziomie. Dziś znalezienie i skoordynowanie połączeń - pociągowych autobusowych czy lotniczych - oraz kupno biletów to bardzo trudne zadanie.

Trzeba naprawdę nieźle przeszukać internet, żeby znaleźć satysfakcjonujący wariant, także pod kątem cenowym. Sama podróż obarczona jest zaś dużym ryzykiem spóźnienia się na połączenie, co skutkuje z kolei niebezpieczeństwem jej przedłużenia. Nic dziwnego, że duża część ludzi wybiera samochód, bo nie ma rozkładu jazdy i daje jednak gwarancję dotarcia do celu w z grubsza określonym czasie, nawet jeśli utknie się w jednym czy drugim korku.

Chcemy to zmienić i oddać w ręce Europejczyków narzędzie, dzięki któremu będą mogli w łatwy sposób w jednym miejscu, za jednym razem zaplanować i zamówić swoją podróż, biorąc pod uwagę koszty, ale też emisyjność. Nie mam tu jednak na myśli tylko platformy do zakupu biletów, ale stworzenie zintegrowanego systemu informacji o podróżowaniu w Europie.

Powstanie w tym celu nowy unijny urząd czy zajmie się tym prywatny biznes?

- Chcemy, by zajął się tym biznes. W Polsce platformę bookingową ma PKP (Intercity - red.). Może mogłaby się ona otworzyć na sprzedaż biletów autobusowych czy zintegrować się z platformami sprzedaży biletów lotniczych? Ale system mogłaby też stworzyć całkiem nowa prywatna firma, przedstawiając ofertę np. PKP, Lufthansy i FlixBusa. Nad szczegółami technicznymi jeszcze pracujemy. W każdym razie w pomyśle chodzi o zobligowanie przewoźników do dzielenia się informacją.

Czyli digitalizacja pomoże ratować klimat?

- Oczywiście. Transport to jedyny duży sektor gospodarki, który nie został zdekarbonizowany. Musimy podjąć wysiłki, żeby to zrobić.

Transport drogowy ma skłonić do dekarbonizacji włączenie do systemu ETS, czyli handlu emisjami. To konieczne rozwiązanie?

- Tak. Bo potrzeba inwestycji prowadzących do zredukowania emisji. Jak powiedziałem, sektor drogowy w Europie nie został dotychczas zdekarbonizowany. Jednak przeprowadzając ten proces, musimy zadbać o alternatywne rozwiązania dla firm, pozwalające im na redukcję negatywnego wpływu na środowisko, np. rozwój sieci ładowania samochodów energią elektryczną czy tankowania wodorem. Nie możemy nakładać na sektor obciążeń, jeśli nie zostawimy mu wyboru.

Podatek sam w sobie nie jest tu celem. Celem jest uczynienie transportu czystszym.

Nie chodzi o to, żeby karać transport drogowy, zahamować przewóz ładunków i podróże. Pierwszego potrzebuje gospodarka, drugiego ludzie. Podróżowanie to część projektu europejskiego, przewagi, którą daje Unia. Możemy jeździć z jednego kraju do drugiego bez kontroli granicznych, wzajemnie się odwiedzać. Na pewno więc Komisja Europejska nie próbuje zredukować zjawiska. Musimy podróżować, ale jednocześnie chronić planetę.

Bez transportu nie będzie Unii?

- Nie, nie będzie.

Neutralność klimatyczna w transporcie coraz bardziej istotna

FlixBus w ciągu 10 lat stworzył globalną markę autobusową. Co o tym zadecydowało?

- Moim zdaniem na pierwszym miejscu należy wymienić uwolnienie rynków autobusowych w Unii. Ważna okazała się także formuła współpracy z lokalnymi przewoźnikami, co sprzyja rozwojowi regionów, z których oni pochodzą. Swoje zrobiła tu rewolucja cyfrowa pozwalająca na wybór dogodnego połączenia i zakup biletu przez internet. To wszystko razem wzięte dawało efekty do tej pory. Teraz dodatkowo będzie się liczył czynnik neutralności klimatycznej z ambicją osiągnięcia parametrów podobnych do transportu kolejowego.