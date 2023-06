Nowa technologia odmieni przeładunki towarów

Kolejowy terminal w pobliżu granicy węgiersko-ukraińskiej nie rozrzucił logistycznej układanki w środkowo-wschodniej Europie. Jednak zastosowana w nim superszybka technologia oparta może zrewolucjonizować przeładunki towarów.

To, co odróżnia terminal East-West Gate (EWG) od innych podobnych obiektów, to zdalne sterowanie urządzeniami dźwigowymi (suwnice) i zarządzanie pracą całego terminala przy pomocy cyfrowego bliźniaka.

Sedno działania systemu opartego na technologii 5G to obsługa dużego strumienia danych z małym opóźnieniem. W izolowanej sieci zbudowanej na potrzeby terminala przez Huawei wynosi ono 8 milisekund (0,oo8 s) i jest mniejsze niż opóźnienie pracy mózgu.

Jak powiedział nam János Tálosi, dyrektor EWG, przeładunek składu kontenerowego zajmuje około 2,5 godziny. Docelowo chciałby, aby przeładowywać w Fényeslitke 15-20 pociągów na dobę.

Terminal intermodalny East-West Gate w Fényeslitke na wschodzie Węgier, 20 km od granicy z Ukrainą, został otwarty w październiku 2022 r. Zbudowano go od zera za pieniądze węgierskich inwestorów (ponad 100 mln euro) dla obsługi Nowego Jedwabnego Szlaku z Chin do Europy.

Przedsięwzięcie było postrzegane jako konkurencja dla przeładunków w polskich Małaszewiczach przy granicy z Białorusią, w których znajduje się najważniejszy punkt wejścia NJS do Unii Europejskiej. Obu centrom przeładunkowym (towary trzeba przeładowywać na granicy ze względu na różnice w szerokości torów) plany pokrzyżowała agresja Rosji na Ukrainę. Obroty na Nowym Jedwabnym Szlaku, jeśli chodzi o jego odnogę wiodącą przez Białoruś, znacznie spadły, a tranzyt z Chin przez Ukrainę stał się niemożliwy.

W efekcie plany rozbudowy infrastruktury w Małaszewiczach po odrzuceniu przez UE wniosku o dofinansowanie znalazły się w zawieszeniu (czekamy na decyzję o rządowym wsparciu), a terminal w Fényeslitke zajął się przeładunkiem płodów rolnych (głównie zboża), które napływają z Ukrainy oraz produktów z Europy, które są potrzebne na Ukrainie (części do maszyn, chemikalia, etanol, ale nie paliwa).

Obiekt na Węgrzech zajmuje powierzchnię 85 ha, może przyjmować pociągi o długości do 740 m (tzw. długie) i przeładowywać kontenery na platformy kolejowe lub samochodowe. Docelowa przepustowość to ponad 1 mln TEU rocznie.

Na pytanie WNP.PL, ile przeładowuje się dziś w Fényeslitke János Tálosi, dyrektor generalny East-West Intermodal Logistics Plc., nie odpowiedział wprost, zasłaniając się tajemnicą handlową.

Suwnicami steruje się zdalnie, a cały terminal widać na ekranie

Tym, co odróżnia East-West Gate od innych podobnych obiektów, jest zdalne sterowanie urządzeniami dźwigowymi (suwnice) i zarządzanie pracą całego terminala przy pomocy cyfrowego bliźniaka, czyli odwzorowanie wszystkich procesów zachodzących w terminalu w pamięci komputera i ich wizualizacja na ekranach w centrum zarządzania. Wszystko odbywa się w oparciu o łączność 5G, za którą odpowiada chiński Huawei. Drugiego takiego rozwiązania nie ma w całej Europie.

W terminalu są cztery zasilane bateryjnie suwnice o nośności do 45 ton: trzy na torach (jedna o wysokości 41 m i dwie 28-metrowe) i jedna na kołach o wysokości 20 metrów, obsługująca plac składowy. Wyprodukowała je austriacka firma Künz.

Ich cechą wspólną jest to, że nie mają kabin dla operatorów. Sterowane są zdalnie z centrum kontrolnego oddalonego o kilkaset metrów od torów (a nawet więcej, jeśli suwnica jest w skrajnej odległości od „biura”). Na każdym z urządzeń zainstalowane są czujniki, radary, anteny, a przede wszystkim kamery (25 sztuk), żeby operator mógł dobrze widzieć pole pracy i bez problemów zdjąć kontener z jednej platformy wagonowej i posadowić na drugiej. Ta czynność wymaga trafienia kontenerem w niewielkie trzpienie w platformie.

W centrum sterowania dźwigami znajdują się cztery stanowiska obsługiwane przez ludzi wieku od 19 do 26 lat. Ich szef jest niewiele starszy, bo ma 29 lat. Praca z joystickiem to dla tego pokolenia naturalne środowisko.

Kołnierzyk niebieski na biały. Dźwigowy siada za biurkiem

Jak zauważa Tomas Boday, Węgier, który z ramienia Huawei wdrażał projekt w Fényeslitke, dzięki nowemu rozwiązaniu, pracownicy fizyczni (niebieskie kołnierzyki) stają się pracownikami – stosując polską terminologię – umysłowymi (białe kołnierzyki).

Praca dźwigowego staje się łatwiejsza (nie trzeba wdrapywać się na wysoką konstrukcję i pozostawać tam wiele godzin), bezpieczniejsza (wolna od wpływu warunków atmosferycznych i zagrożenia życia przy przeładunkach niebezpiecznych ładunków) i bardziej efektywna, nawet o 20-30 proc. w stosunku do pracy konwencjonalnej suwnicy.

Efektywność bierze się m.in. ze sposobu wykorzystania suwnicowych. Siedząc (lub stojąc, jeżeli ktoś preferuje taką pozycję) w centrum sterowania mogą płynnie zmieniać się w obsłudze poszczególnych suwnic, bez konieczności wychodzenia z kabiny, schodzenia po drabinie etc. To duża oszczędność czasu.

Żeby zostać samodzielnym zdalnym suwnicowym i opanować nowe rzemiosło, trzeba przećwiczyć przeniesienie z platformy na platformę 1500 kontenerów. Efekt szkolenia jest bardzo dobry, bo jak można usłyszeć w EWG, od początku działania terminala nie zdarzyła się ani jedna pomyłka przy rozładunku lub załadunku kontenera.

Jak powiedział nam János Tálosi, przeładunek składu kontenerowego zajmuje około 2,5 godziny. Dodał przy tym, że chciałby, aby docelowo przeładowywać w Fényeslitke 15-20 pociągów na dobę.

Logistyka bez kabli, latencja mniejsza niż w ludzkim mózgu

Jak powiedział Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei na region Europy Środkowo-wschodniej i Skandynawii, budowa terminala intermodalnego East-West Gate od „pomysłu do przemysłu” to przykład tworzenia wartości społecznej dzięki współpracy różnych partnerów i inwestorów. Cegiełką chińskiego producenta było dostarczenie rozwiązań dotyczących łączności, ale częstotliwość udostępnił europejski operator komórkowy Vodafone.

W efekcie zbudowano prywatną (separowaną) sieć 5G działającą w paśmie 3500 MHz, z czterema stacjami bazowymi, wspieraną przez sieć LTE na częstotliwości 2100 MHZ.

- Wartością dodaną projektu jest to, że nie trzeba wszędzie ciągnąć kabli, rozwiązywać niekończących się problemów z liczbą access pointów Wi-Fi w biurze czy routerów. Sedno działania systemu to obsługa dużego strumienia danych z małym opóźnieniem (pracy sieci - red.) - powiedział w rozmowie z WNP.PL. Radosław Kędzia.

I rzeczywiście, danych może być sporo. Prędkość ich wysłania to 240-250 Mb/s. Ale chyba jeszcze ważniejsze jest bardzo małe opóźnienie (latencja) wynoszące 8 ms (8 tysięcznych części sekundy). Dzięki temu można precyzyjnie operować na odległość każdym urządzeniem. Operator może bowiem "poczuć maszynę"...

- Jeżeli chce się sterować dźwigiem, pojazdem, skalpelem czy jakimkolwiek urządzeniem z odległości nawet kilkuset kilometrów, opóźnienie sieci musi być mniejsze niż opóźnienie pracy ludzkiego mózgu, wynoszące poniżej 10 ms - wyjaśnia Radosław Kędzia.

Sojusz na rzecz sztucznej inteligencji w przemyśle

Prezentacji możliwości sieci 5G w East-West Gate 15 czerwca towarzyszyło Intelligent Rail & Logistics Forum. Podczas tego wydarzenia agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) ogłosiła, że w lipcu wraz z Huawei i międzynarodowymi partnerami ustanowi Global Alliance on Artificial Intelligence for Industry and Manufacturing (globalne porozumienie w celu budowy platformy współpracy i dzielenia się wiedzą w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w przemyśle).

- Jesteśmy świadkami integracji rozwiązań łączności mobilnej i innowacji przemysłowych. 5G w połączeniu ze sztuczną inteligencją i przetwarzaniem w chmurze przynosi liczne korzyści sektorom transportu i logistyki. Poprawia się jakość pracy i jej wydajność. Dzięki stosowaniu cyfrowych rozwiązań wzrósł udział kobiet w zawodach, które wcześniej były zdominowane przez mężczyzn - powiedział zastępca dyrektora generalnego i dyrektor zarządzający UNIDO Ciyong Zou, dodając, że korzyści płynące z AI stają się coraz bardziej widoczne w różnych branżach, dlatego tak ważne jest, by wspierać firmy w ich cyfrowej transformacji.

