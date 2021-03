Nowe centrum serwisowe Stadlera w Sochaczewie powstanie w 12 miesięcy

W Sochaczewie startuje budowa zaplecza technicznego Stadlera. Inwestorem jest firma Stadler Service Polska, która w nowym obiekcie będzie prowadziła usługę utrzymania nowych pojazdów FLIRT dostarczanych spółce Koleje Mazowieckie przez Stadlera w ramach umowy ramowej z 2018 r. i umów wykonawczych. Wartość inwestycji to 22 mln zł.

- Bardzo się cieszymy z uzyskania zgody na rozpoczęcie inwestycji. Dziękujemy Kolejom Mazowieckim za wsparcie w tym procesie. Zaplecze techniczne planujemy wybudować i przekazać do użytkowania w ciągu 12 miesięcy. Mamy nadzieję, że będzie to początek wieloletniej, partnerskiej współpracy z Kolejami Mazowieckimi w Sochaczewie - mówi Paweł Gręda, dyrektor zarządzający Stadler Service Polska.



Umowa umożliwiająca budowę zaplecza została podpisana w czerwcu 2020 r., a w marcu tego roku inwestor otrzymał pozwolenie na budowę.



Co obejmuje budowa?



W ramach inwestycji powstanie hala serwisowa o łącznej powierzchni 2500 m kw., wyposażona w dwa tory serwisowe, magazyn, warsztat, pomieszczenie techniczne, zaplecze biurowo-socjalne, wraz z infrastrukturą torową, drogową oraz parkingiem. Będzie ona zlokalizowana na terenie istniejącej Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Kolei Mazowieckich na granicy miasta Sochaczew i gminy Sochaczew "Czerwonka-Parcel".



W nowo powstałym zapleczu technicznym Stadler będzie wykonywał usługę utrzymania nowych pojazdów FLIRT w poziomach utrzymania od P1 do P3, jak również naprawy bieżące. Zgodnie z umową, w przypadku zapotrzebowania zaplecze będzie można rozbudować, a zakres usług utrzymaniowych będzie mógł zostać rozszerzony o naprawy P4 lub obsługę pojazdów innego typu.



- Docelowo Stadler chciałby skoncentrować swoje inwestycje w Polsce w obszarze utrzymania pojazdów w jednej lokalizacji - dodaje Paweł Gręda.



- Budowa zaplecza do utrzymania pojazdów pięcioczłonowych to kolejny etap zacieśniania współpracy Kolei Mazowieckich ze Stadlerem. Dzięki niej na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie powstanie nowoczesny obiekt do utrzymania regionalnych pojazdów kolejowych typu FLIRT. Cieszymy się, że pojazdy produkowane na Mazowszu będą również utrzymywane w tym regionie. To kolejny krok na drodze szybkiego rozwoju transportu kolejowego w naszym województwie - mówi Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

