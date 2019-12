Nowe prawo dla transportowców coraz bliżej

Podczas czwartego trójstronnego spotkania, czyli tzw. trilogu ws. pakietu mobilności, europarlamentarzyści pracują nad nowym prawem, które może spowodować utratę przez Polskę pozycji lidera w międzynarodowym transporcie drogowym. Według ekspertów Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców do zakończenia jego legislacji pozostały tylko dwa kroki.

Przykładowo, jeżeli kierowca, podróżujący na trasie międzynarodowej Warszawa – Libourne, pracuje 20 dni za granicą i zarabia 6500 zł netto, to jaki koszt całkowity na pracownika poniesie pracodawca po wejściu w życie pakietu mobilności? W obliczeniach założono, że kierowcy otrzymują średnio 47 euro dziennych należności z tytułu podróży służbowych. Wszystkie dodatkowe składniki (dyżury, nocne, nadgodziny, wyrównania do minimalnych) mieszczą się średnio w kwocie 3500 zł brutto. Kierowca pracuje 160h, a średnia stawka zagranicznej płacy minimalnej wraz z dodatkami wynosi 12 euro/h.Czytaj także: Zbierają się czarne chmury nad kołem zamachowym polskiej gospodarki Potrzebne do obliczeń w przypadku potraktowania kierowcy jako pracownika oddelegowane prognozowane miesięcznie wynagrodzenie w 2019 r. wynosi 4 765 zł.Według obecnych zasad całkowity koszt pracodawca to 8170 złotych. Według nowej dyrektywy będzie on już wynosił 9275 zł przy braku stawki za podróże służbowe lub 10670 zł, jeżeli stawka ta zostanie zastosowana.Według Kamila Wolańskiego należy teraz dokładnie zapoznać się ze zmianami, gdyż to niuanse mogą decydować o finalnych skutkach oraz możliwych interpretacjach służb kontrolnych zachodnich krajów Wspólnoty. - Przed nami jeszcze spotkanie w Radzie UE i głosowanie w Parlamencie. Na tych etapach można składać poprawki, co zapowiedzieli już nasi europosłowie. Jednak z uwagi na osiągnięty kompromis wydaje się, że powinniśmy przygotować się na znaczące zmiany w prowadzeniu działalności przewozowej na terenie Europy w ciągu najbliższych dwóch lat – przekonuje Kamil Wolański.