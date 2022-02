Nowe przetargi PKP PLK i znowu miliardy złotych

PKP PLK ogłosiły w czwartek przetargi na cztery nowe projekty kolejowe za łączną sumę 4,6 mld zł. Mają być finansowane z unijnego funduszu CEF2 („Łącząc Europę”) i Krajowego Planu Odbudowy. PKP PLK wyraźnie przyspiesza. Po apelach branży budowlanej o nowe przetargi od początku roku ogłosiła projekty za 11 mld zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Przetargi i pieniądze

Szczegóły nowych projektów

Minister Adamczyk przypominał, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy branża skierowała wiele apeli do rządu o ogłaszanie przetargów i dodał, że nie obawia się o jej potencjał.- Rynek na pewno odpowie na nasze zamówienia. Prace na budowach kolejowych czy drogowych są realizowane. Na ponad 100 dużych inwestycji prowadzonych przez GDDKIA w najwyżej 2-3 przypadkach pojawiają się problemy wykonawcze. Są one korygowane na bieżąco - powiedział.Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK, zapowiedział, że zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce już przygotowuje się do kolejnych postępowań.- Mamy już wiele gotowych dokumentacji projektowych. Na palcu budowy do końca 2023 roku jest jeszcze ponad 20 mld zł. Firmy mają więc zapewniony front robót. Przetargi ogłaszane w tym roku pozwolą rynkowi na kolejne lata stabilności - powiedział.Podstawowym problemem są pieniądze. Modernizacja trasy Katowice Szopienice - Katowice - Katowice Piotrowice ma być sfinansowana z unijnego funduszu CEF2 („Łączac Europę”). Projekt jest zaawansowany, ma pozytywną opinię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, co więcej ogłoszenie przetargu było jednym z warunków jego startu w unijnym konkursie. Pozostałe trzy mają być opłacone z Krajowego Planu Odbudowy, z którego wypłaty cały czas są pod znakiem zapytania.Ministerstwo i PKP PLK są jednak dobrej myśli, deklarując, że środki na te ważne dla lokalnych społeczności inwestycje będą na pewno. Jak powiedział Ireneusz Merchel, proces przetargowy trwa, 6-9 miesięcy, przy bardziej skomplikowanych budowach nawet do roku. PKP PLK są przekonane, że sprawa finansowania wyjaśni się w drugiej połowie roku, czyli jeszcze w trakcie procedury przetargowej.Zobacz także: Co dalej z przetargami na kolei? Rozmawiamy z szefem PKP PLK Przebudowa trasy Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice to nowe możliwości kolei w aglomeracji, dzięki korzystniejszej ofercie przewozowej dla mieszkańców Katowic.W ramach inwestycji planowana jest budowa trzech nowych przystanków: Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia, Katowice Kokociniec, a istniejący przystanek Katowice Brynów zostanie przesunięty w rejon autostrady A4. Inwestycja obejmie też modernizację stacji i przystanków: Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice oraz Katowice Ligota, które będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.Na odcinku Katowice Szopienice Południowe - Katowice Piotrowice dobudowane zostaną dwa tory, dzięki czemu rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny.W ramach prac przewiduje się powstanie Lokalnego Centrum Sterowania Katowice, z którego dyżurni ruchu będą dbali o bezpieczeństwo na linii od Sosnowca do Tychów.Przetarg na modernizację linii kolejowej nr 104 obejmuje odcinek Chabówka - Rabka Zaryte oraz bocznica Klęczany - Nowy Sącz. Efektem inwestycji będzie wznowienie regularnych połączeń pasażerskich na trasie kolejowej Chabówka - Nowy Sącz, zwiększenie dostępności do kolei oraz większy komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Elektryfikacja odcinków tej trasy wpłynie korzystnie na rozwój ekologicznej kolei w województwie. Pozwoli także na realizację coraz lepszej oferty dla podróżnych.Na trasie między Klęczanami a Nowym Sączem przebudowane zostaną stacje, przystanki oraz tory i urządzenia. Wyższe perony oraz nowe przejścia podziemne, windy i dojścia – dostosowane dla podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się – pozwolą na lepszy dostęp do kolei. Prace zapewnią wygodniejsze podróże koleją ze stacji Marcinkowice oraz z przystanków Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto. Inwestycja obejmuje przejazdy kolejowo-drogowe i obiekty inżynieryjne.W Nowym Sączu planowana jest budowa dwóch wiaduktów. Zastąpią one dwa przejazdy kolejowo-drogowe, zapewnią bezpieczny ruch kolejowy i drogowy oraz usprawnią komunikację w mieście.Obejmie ona przebudowę peronów, torów i przejścia podziemnego, które wydłużone będzie do ul. Słowackiego. Dostępność zapewnią windy. Powstanie stacja bez barier architektonicznych, odpowiadająca oczekiwaniom wszystkich podróżnych. Ponadto wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji. Płynniejszy przejazd składów zapewni przebudowana i wzmocniona konstrukcja pobliskiego kamienno-ceglanego mostu nad Drwęcą. Stacja w Ostródzie, po zakończeniu inwestycji, będzie dostosowana do lepszej obsługi składów towarowych o długości 750 metrów. Pozwoli to na przewóz większych ilości ładunków.Inwestycja PKP PLK przywróci po prawie trzydziestu latach możliwość przewozu i rozładunku towarów na stacji w Geniuszach koło Sokółki.Tory na stacji zostaną przebudowane i wydłużone, tak aby możliwe było przyjmowanie pociągów o długości do 750 m. Modernizacja w Geniuszach jest ważna ze względu na krajowy i transgranicznych ruch towarowy. Na stacji znajdują się dwa rodzaje torów: tzw. normalne, stosowane w Polsce i krajach Europy Zachodniej oraz tory szerokie, stosowane w Europie Wschodniej i w Azji. Dzięki zaplanowanej przebudowie stacji i rozpoczętej już wcześniej odbudowie toru szerokiego będzie można przyjmować i przeładowywać pociągi ze Wschodu o długości do 1050 m. Lepsza przepustowość linii i sprawniejszy ruch pociągów zapewnią możliwość przewozu większej ilości towarów i przeładunku na polskich terminalach.Prace będą prowadzone również na linii kolejowej z Geniusz do Kuźnicy Białostockiej.