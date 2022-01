Nowe stawki dostępu do torów wywołały protesty. "Jesteśmy wkurzeni"

Po fundacji Pro Kolej kolejną organizacją branżową, która nie zgadza się na zaproponowane przez PKP PLK podwyżki stawek dostępu do torów, jest Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych. Zwraca uwagę, że udział kolei w transporcie towarów w Polsce spadł po raz pierwszy w historii poniżej 10 proc. Zdaniem ZNPK, jeżeli obecna polityka transportowa będzie kontynuowana, w perspektywie 5-7 lat zmaleje on do poziomu 5-6 proc.

Udział transportu kolejowego i drogowego w masie przewiezionych towarów w Polsce wg danych GUS (2017-2020)

Prezes PKP PLK nie widzi problemu

- Jako ZNPK od ponad 10 lat apelujemy o radykalną obniżkę stawek o co najmniej 50 proc. Przypomnę, że przewoźnicy drogowi płacą za dostęp do około 1 proc. dróg, podczas gdy przewoźnicy kolejowi muszą płacić za 100 proc. sieci, nawet za najbardziej zdezelowane odcinki torów. Od lat mówimy, że utrzymywanie tak wysokich stawek ma niekorzystny wpływ na rynek - podkreśla Michał Litwin.ZNPK alarmuje, że spadek udziału kolei w przewozach towarów poniżej 10 proc. powinien być jak gong dla wszystkich podejmujących decyzje odnośnie polskiej kolei, tj. dla rządu (finansującego PKP PLK), dla PKP PLK (kalkulujących stawki i planujących koszty oraz inwestycje) oraz dla prezesa UTK (podejmującego decyzje o akceptacji cennika, mającego ważny głos w debacie o uwarunkowaniach regulacyjnych polskiego rynku kolejowego).- Być może na obniżkę stawek musimy poczekać, aż udział kolei spadnie do 5-6 proc. Zachowując tempo wzrostu rynku drogowego i stagnacji transportu kolejowego, osiągniemy ten poziom w perspektywie 5-7 lat utrzymywania obecnej polityki transportowej. Jak to się ma do wyrażonego w Białej Księdze Transportu 2050 postulatu, aby do 2030 roku koleją przewożono co najmniej 30 proc. towarów? - pyta retorycznie Michał Litwin.ZNPK apeluje do rządu, prezesa UTK oraz PKP PLK o podjęcie poważnej debaty o systemie stawek dostępu do torów tak, aby zaradzić obecnej kryzysowej sytuacji.O stawkach dostępu do torów była mowa na ubiegłotygodniowej konferencji EEC Trends w Warszawie. Podczas debaty „Transport kolejowy” prezes PKP PLK Ireneusz Merchel przypomniał, że biorą się one z modelu finansowania narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej opartego na państwowej dotacji, ale także na pozyskiwaniu środków własnych z udostępniania linii kolejowych. Oba te czynniki muszą się bilansować.- W PKP PLK robimy analizy, jak wyglądałyby koszty przewoźników, gdyby obniżono stawki o 25, 50 czy 100 proc. Z naszych wyliczeń wynika, że koszty dostępu do torów generują 12-17 proc. kosztów przewoźnika. Biorąc pod uwagę drastyczny wzrost cen energii, udział ten będzie jeszcze niższy. Wzrost stawki o 3-5 proc. zmieni koszt usługi o pół procenta - mówił Ireneusz Merchel. - To nieistotna różnica dla przewoźników i odbiorców. Jeżeli obniżymy stawki o połowę, to czy poprawi to rentowność przewoźników, czy obniżka „trafi” do producentów zamawiających usługi transportowe, którzy nawet tego nie zauważą? Każdemu się wydaje, że obniżka przyniosłaby duży zysk przedsiębiorcom, ale tak nie jest.Prezes Merchel podkreślił, że jakość infrastruktury kolejowej w Polsce stale się podnosi. Z Małaszewicz na granicy wschodniej do granicy zachodniej, południowej (Zebrzydowice) czy do portów można już jeździć pociągami towarowymi ze średnią prędkością handlową ponad 50 km/godz. To dobry znak pozwalający na myślenie o zwiększeniu rentowności przewoźników kolejowych. Niestety, średnia prędkość handlowa na całej sieci nie przekracza 30 km/godz. Jest jednak ona kompleksowo modernizowana.Czytaj także: PKP PLK przygotowały przetargi za gigantyczną kwotę