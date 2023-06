Nowe tanie linie lotnicze weszły do Polski. Loty do popularnej destynacji

Turecki przewoźnik Pegasus Airlines zainaugurował działalność nad Wisłą. Samoloty latają z warszawskiego lotniska do Ankary.

Tani turecki przewoźnik uruchomił połączenia z Warszawy (Lotnisko Chopina) do Ankary.

Połączenie wystartowało 4 czerwca a loty będą oferowane raz w tygodniu. W niedziele o 10:15 Pegasus ma ruszać z lotniska w Ankarze, o 12:05 lądować na Lotnisku Chopina w Warszawie. W drugą stronę lot ma się odbywać o godz. 13:05.

Ceny za lot w jedną stronę można znaleźć od blisko 325 złotych.

Przypomnijmy, że dotychczas połączenia z Polski do Turcji są realizowane głownie przez loty czarterowe. W ostatnim czasie Turkish Airlines zapowiedziały uruchomienie połączenia z Krakowa do Stambułu, przewoźnik Sun Express z Krakowa do Antalyi.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl