Nowe wakacyjne kierunki z lotniska w Jasionce

W przyszłoroczne wakacje z lotniska w podrzeszowskiej Jasionce będzie można polecieć na Maderę, Fuerteventurę i na Majorkę. Te trzy nowe kierunki uruchomi z podkarpackiego lotniska biuro podróży Itaka.

Jak poinformował prezes zarządu portu w Jasionce Adam Hamryszczak, nowe kierunki otwierają kolejny rozdział w historii wakacyjnych lotów czarterowych.



- Standardową ofertę obejmującą połączenia z Bułgarią, Turcją, Grecją, a ostatnio również Albanią, rozszerzamy o destynacje dotąd niedostępne bezpośrednio z Jasionki, a oczekiwane przez coraz większą liczbę pasażerów. Chcemy być lotniskiem pierwszego wyboru dla całej Polski południowo-wschodniej - dodał.



Hamryszczak zaznaczył, że lotnisko nie tylko poszerza siatkę połączeń, ale także podnosi standard obsługi klienta, szczególnie troszcząc się o rodziny z małymi dziećmi.



Natomiast prezes Itaki Piotr Henicz podkreślił, że nowa siatka połączeń oferowana z Jasionki jest "efektem wnikliwych badań i analiz, które przeprowadzamy wspólnie z siecią sprzedaży i portem".



Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zauważył, że loty czarterowe to budowanie kolejnego filaru działalności spółki. Samorząd województwa jest udziałowcem spółki zarządzającej lotniskiem.



- Większy ruch pasażerski oznacza wyższe przychody oraz bardziej efektywne wykorzystanie przepustowości lotniska. Jego lokalizacja na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S-19 gwarantuje, że nowe kierunki przyciągną pasażerów nie tylko z Podkarpacia, ale także z Małopolski, Lubelszczyzny i woj. świętokrzyskiego - uważa Ortyl.



Do tej pory z Jasionki wakacyjne loty czarterowe odbywały się do tureckiej miejscowości Antalya, do Burgas w Bułgarii, na grecką wyspę Rodos i do Tirany w Albanii.

