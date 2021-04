Nowe wakacyjne połączenia lotnicze z Wrocławia na Kos i do Barcelony

W letnim rozkładzie Portu Lotniczego Wrocław pojawiły się dwa nowe połączenia: na Kos i do Barcelony. Wprowadziły je PLL LOT w ramach akcji „Lot na wakacje”. Bilety są już dostępne – podano w komunikacie.

Pierwsza nowość to połączenie na trasie Wrocław - Kos. Będzie realizowane w każdą niedzielę od 20 czerwca do 3 października 2021 roku. Wylot z Wrocławia zaplanowany jest na godzinę 13.30, a lądowanie na wyspie Kos o godz. 17.20 czasu lokalnego (lot trwa 2 godziny i 50 minut). W przeciwnym kierunku: wylot z wyspy Kos o godz. 18.20 czasu lokalnego, lądowanie we Wrocławiu o godzinie 20.15.

Druga nowość to połączenie na trasie Wrocław - Barcelona (lotnisko Barcelona-El Prat). Będzie realizowane w każdą sobotę od 19 czerwca do 2 października 2021 r. Wylot z Wrocławia zaplanowany jest na godzinę 15.10, lądowanie na lotnisku El Prat w Barcelonie o godzinie 17.55 (lot trwa 2 godz. i 45 minut). W przeciwnym kierunku: wylot z lotniska El Prat w Barcelonie o godz. 11.30, lądowanie we Wrocławiu o godzinie 14.10.

"Bardzo doceniamy kolejne nowości, które na pewno spodobają się pasażerom. Ubiegłoroczna oferta wakacyjnych lotów PLL LOT z Wrocławia została bardzo dobrze przyjęta i wierzymy, że podobnie będzie w tym roku. Wszyscy jesteśmy spragnieni wakacji, więc każda dodatkowa możliwość jest bardziej niż mile widziana" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

Jak podano, rozkład lotów na sezon letni 2021 jest rozbudowany i różnorodny. Składa się z ponad 50 kierunków oferowanych przez tanie linie lotnicze, kilku połączeń sieciowych oraz połączeń czarterowych oferowanych przez biura podróży. To oznacza, że w wakacje będzie można polecieć bezpośrednio z Wrocławia do wielu ciepłych i słonecznych krajów: Hiszpanii, Grecji, Włoch, Chorwacji, Bułgarii, Turcji, a nawet dalej - na wyspę Zanzibar na Ocenie Indyjskim. W rozkładzie są również loty na Północ np. na Islandię, na Wyspy Brytyjskie i do Norwegii.

Ułatwieniem dla podróżnych jest możliwość wykonywania testów na terenie Portu Lotniczego Wrocław. Wszyscy pasażerowie wylatujący z Wrocławia mają dostęp do szybkich testów antygenowych. Takie testy mogą wykonać na lotnisku także pasażerowie przylatujący zarówno spoza, jak i ze strefy Schengen. Ułatwieniem jest dodatkowo możliwość wykonania genetycznego testu metodą Real Time-PCR. Punkt diagnostyczny znajduje się przed terminalem.

