Nowe zamówienie Boeinga za 2,5 miliarda dolarów

Według japońskiej prasy jutro zostanie oficjalnie ogłoszony kontrakt na zakup przez linie lotnicze Japan Airlines 21 samolotów Boeing 737 Max o katalogowej wartości 2,5 miliarda dolarów. Dostawy rozpoczną się dopiero za dwa lata.

Japońskie linie lotnicze Japan Airlines podjęły decyzję o wprowadzeniu do eksploatacji nowych oszczędnych wąskokadłubowych samolotów, dlatego zdecydowały się na zakup 21 maszyn Boeing 737 MAX. Negocjacje w tej sprawie trwały kilka tygodni i na jutro jest zaplanowane oficjalne podpisanie umowy.

Będzie to pierwsze zamówienie na ten typ samolotów, bowiem dotychczas użytkowane są starsze modele 737-800. Szacunkowa wartość kontraktu to według cen katalogowych około 2,5 miliarda dolarów. W lipcu minionego roku inny japoński przewoźnik All Nippon Airways zamówił w Seattle 20 maszyn B737 MAX.

Amerykański koncern lotniczy Boeing w 2022 roku wyprodukował 480 samolotów cywilnych, z czego 374 to były maszyny typu Boeing 737 MAX. Miesięczna produkcja wynosiła więc około 30 samolotów, w tym roku ma być większa, a dostawy zwiększą się do co najmniej 400 sztuk.

To wszystko są i tak niewystarczające poziomy dostaw bowiem odbudowa ruchu lotniczego nastąpiła szybciej niż się można było spodziewać. Dziś linie lotnicze pilnie oczekują nowych maszyn, aby zaspokoić oczekiwania pasażerów.

Portfel zamówień przekracza obecnie 4500 samolotów, a jego wartość to ponad 330 miliardów dolarów.

