Nowy duży kontrakt Alstomu w Polsce

Firma PCC Intermodal zwarła z Alstomem umowę na dostawę czterech lokomotyw wielosystemowych Traxx MS3 wraz z zapewnieniem pełnej obsługi serwisowej. Pomogło w tym unijne wsparcie mające na celu promocję niskoemisyjnych rozwiązań transportowych.

Wersja MS może być eksploatowana pod czterema napięciami powszechnie występującymi w Europie.

Dzięki temu lokomotywy Traxx w barwach PCC Intermodal będą mogły pracować w korytarzy Bałtyk-Adriatyk.

PCC Intermodal to jeden z największych przewoźników kontenerów w Polsce.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że umowy na dostawę nowoczesnych lokomotyw oraz platform kolejowych realizujemy w ogłoszonym przez Komisję Europejską Roku Kolei. Transport intermodalny to jeden z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju. To wspaniale, że PCC Intermodal i Alstom wspólnie uczestniczą w budowie nowoczesnego transeuropejskiego systemu transportowego i aktywnie przyczyniają się do realizacji idei Europejskiego Zielonego Ładu - dodał Dariusz Stefański, prezes zarządu PCC Intermodal SA.

W pierwszej trójce na rynku

