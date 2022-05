Nowy dworzec kolejowy w Wasilkowie; w planie kolejnych siedem takich obiektów w regionie

Blisko 3,6 mln zł kosztowała budowa nowego dworca kolejowego w podbiałostockim Wasilkowie. Obiekt powstał w formule tzw. innowacyjnego dworca systemowego, zasilany i ogrzewany jest energią z paneli fotowoltaicznych. To siódma w ostatnich latach inwestycja dworcowa w Podlaskiem.

Polskie Koleje Państwowe prowadzą program inwestycji w dworce, w ramach którego w latach 2016-2023 zostanie zmodernizowanych lub wybudowanych na nowo łącznie 190 obiektów

Województwo podlaskie jest regionem turystycznym, a wasilkowski dworzec jest przygotowany również z myślą o takich pasażerach jak rowerzyści.

W 2024 roku ruszy kolejny program związany z inwestycjami w stacje kolejowe w Polsce.

Wasilków leży na trasie kolejowej z Białegostoku m.in. do Sokółki; w ciągu doby przejeżdża tamtędy ponad dwadzieścia pociągów. Dojazd stamtąd do Białegostoku - stolicy województwa podlaskiego, zajmuje kilka minut.

Wszystkie najważniejsze elementy inwestycji w Wasilkowie, oddanej w czwartek oficjalnie do użytku, umieszczone są pod wiatą, która jest też zadaszeniem budynku, z poczekalnią osłoniętą z trzech stron. Obiekt będzie w sezonie jesienno-zimowym ogrzewany poprzez promienniki. Są tam też elektroniczne tablice informacyjne, stojaki na rowery i stacja serwisowania jednośladów.

Członek zarządu PKP SA Krzysztof Golubiewski podkreślił podczas otwarcia dworca, że województwo podlaskie jest regionem turystycznym, a wasilkowski dworzec jest przygotowany również z myślą o takich pasażerach jak rowerzyści. Przypomniał, że Polskie Koleje Państwowe prowadzą od sześciu lat program inwestycji w dworce, w ramach którego w latach 2016-2023 zostanie zmodernizowanych lub wybudowanych na nowo łącznie 190 obiektów; koszt tych inwestycji sięgnie 2,5 mld zł.

Jak dodał, dworzec w Wasilkowie to siódma taka stacja w Podlaskiem (wcześniej zostały oddane do użytku obiekty w Czeremsze, Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Siemiatyczach, Jabłoni Kościelnej i Szepietowie); do końca przyszłego roku planowanych jest jeszcze siedem (w tym roku mają być otwarte jeszcze dworce w Kuźnicy oraz Raciborach).

Golubiewski zaznaczył, że w 2024 roku ruszy kolejny program związany z inwestycjami w stacje kolejowe w Polsce.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że region przechodzi etap inwestycji m.in. w kolej. "Pewne połączenia są rewitalizowane, przywracane" - wyjaśnił. Wśród najważniejszych inwestycji wymienił dworzec w Białymstoku (po modernizacji oddany do użytku jesienią ub. roku, koszt prac to 45 mln zł), gdzie wciąż trwa przebudowa szlaków kolejowych.

"Oczekujemy, że te inwestycje spowodują, że kolej będzie w naszym regionie intensywnie się rozwijać, liczymy też, że ułatwi to poznawanie atrakcji turystycznych naszego województwa i życie mieszkańców, ale liczymy też, że te modernizowane linie kolejowe będą przynosiły nam konkretne efekty gospodarcze" - powiedział wojewoda.

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz ocenił, że inwestycja da "nową jakość" korzystania z kolei przez mieszkańców miasta. "W kolei tkwi potencjał, który warto zagospodarować" - powiedział, zachęcając PKP do stworzenia jeszcze dwóch przystanków na terenie miasta i gminy, zlokalizowanych w pobliżu dwóch dużych osiedli. Jak podał, czas dojazdu pociągiem z nowego dworca do Białegostoku, to sześć minut.

