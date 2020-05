Nowy etap modernizacji linii kolejowej między Kutnem a Toruniem

Wygodniejszy dostęp do pociągów w Wiktorowie, a na odcinku Kaliska Kujawskie - Czerniewice przygotowanie linii do szybszych przejazdów do 160 km/h - to planowane efekty kolejnego etapu modernizacji linii między Kutnem a Toruniem Głównym. Na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych wykonawca rozpoczął prace. Na pełen zakres inwestycji przeznaczono około 300 mln zł netto.