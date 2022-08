Nowy Jedwabny Szlak. Ruch tranzytowy zaczyna omijać Polskę?

W I półroczu 2022 roku przewozy towarów z Chin do Europy wzrosły rok do roku, lecz tylko w symbolicznym wymiarze. Niektórzy mówią, że to nawet dobrze... Zbyt szybko rosnący przez dekadę transport towarów koleją Nowym Jedwabnym Szlakiem (NJS) obnażył wiele wąskich gardeł, co spowodowało zatory, pogorszenie jakości usług i wzrost kosztów frachtu. Dotyczy to także Polski. Czy w obliczu tej tendencji i nowych zjawisk pozycja tranzytowa naszego kraju będzie słabła? Nie można tego wykluczyć.

Od stycznia do końca czerwca 2022 roku odprawiono z Chin do Europy 7473 pociągi z towarami w 720 tys. TEU (kontener dwudziestostopowy). Oznacza to - odpowiednio - wzrost o 2 oraz 2,6 proc. - w porównaniu z tym samym okresem 2021 r., czyli znacznie wolniejszy niż w poprzednich latach.

W I półroczu br. na przejściu granicznym Brześć-Terespol odprawiono 4226 pociągów towarowych - poinformowały nas PKP Polskie Linie Kolejowe. W 2021 r. było ich 4620 w tym samym okresie: wystąpił spadek ich liczby o 8,5 proc.

Działające w skali globalnej firmy chińskie, organizujące transport NJS, doskonale znają zasadę, by "nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka". Dlatego od dłuższego czasu testują różne połączenia kolejowe z Chin do Europy Zachodniej, alternatywne dla optymalnego, tj. z Chin przez Kazachstan, Rosję, Białoruś i Polskę. Nawet jeżeli są one droższe, dłuższe i wydłużają czas tranzytu.

Przez nasz kraj wiedzie główny, zarazem najkrótszy (co zapewnia najniższe koszty transportu i jest najważniejszym kryterium biznesowym dla nadawców ładunków) odcinek ruchu tranzytowego do krajów zachodnich Unii Europejskiej. Na obsłudze ruchu tranzytowego zarabia budżet państwa, do którego trafia 20 proc. wpływów z ceł i podatków z tytułu odprawy towarów przekraczających granicę UE, zarabia wiele polskich firm logistycznych i przedsiębiorstw w ich otoczeniu.

Choć koszty tranzytu przez Polskę są silnym argumentem wyboru przez nadawców ładunków, widać podstawy do obaw, że Nowy Jedwabny Szlak zacznie Polskę omijać.

Jeszcze wzrost, ale bliski stagnacji

Według szacunków Bain & Co., w 2021 r. pociągi na trasie Chiny-Europa przewiozły ok. 1,46 mln kontenerów, transportujących w nich towary o wartości ok. 75 mld dol. Stanowiło to już ok. 4 proc. całkowitej wartości wymiany handlowej między Starym Kontynentem a Państwem Środka (reszta przypadła głównie na transport morski, a ponadto na lotniczy).

Tymczasem od stycznia do końca czerwca tego roku odprawiono z Chin do Europy 7473 pociągi z towarami w 720 tys. TEU (kontener dwudziestostopowy). Oznacza to - odpowiednio - wzrost o 2 oraz 2,6 proc. - w porównaniu z tym samym okresem 2021 r.

Dane te udostępniły Koleje Chińskie - China State Railway Group Co., Ltd (uwzględniają China-Europe Express, kolejowe pociągi towarowe między Europą a Chinami). Podkreśliły one „kontynuację tendencji wzrostu”.

Jednak zachodnie komentarze są jednoznaczne: to był słaby wynik, zważywszy na ambicje eksportowe ChRL czy oczekiwania spedytorów, rozczarowanych trwającymi nadal zatorami w portach morskich i opóźnieniami statków w łańcuchu dostaw. Po prostu: tegoroczny wynik przewozów NJS jest bladziutki, wobec dwucyfrowego tempa wzrostu przewozów we wcześniejszych latach.

Przykładowo - w całym 2021 r. odprawiono o 22 proc. więcej pociągów rdr. i o 29 proc. więcej kontenenerów rdr.; w 2020 r. - odpowiednio - 50 i 56 proc.; w 2019 r. - o 29 i o 34 proc.

Jakie przyczyny?

Spowolnienie wzrostu przewozu towarów koleją NJS jest zastanawiające, ponieważ jednocześnie nadal nie maleje popyt na przewozy towarów z Dalekiego Wschodu do Europy transportem morskim. A ponieważ występują korki w portach załadunku i wyładunku, wielu spedytorów liczyło na alternatywny środek transportu - kolej. Jak widać, rachuby te spełniają się w ograniczonym stopniu.

Spadek w części objaśnia się zatorami na kolei i bardzo wolnymi odprawami towarów, szczególnie między Chinami a Kazachstanem. W efekcie towary są spóźnione o ponad tydzień, tj. połowę czasu rekomendowanego (transit time z Chin Zachodnich do Niemiec wynosi optymalnie 12-14 dni).

Drugim powodem pozostaje to, że wiele firm zachodnich zdecydowało się zaprzestać współpracy z Rosyjskimi Kolejami - ze względów moralnych; inne nie chcą płacić dodatkowych stawek za ubezpieczenie towarów przejeżdżających przez Rosję i Białoruś, tj. kraje potencjalnie zagrożone działaniami wojskowymi w ocenie ubezpieczycieli frachtu.

Ponieważ życie nie zna próżni, powstają lub są projektowane nowe, alternatywne trasy NJS, które nie wymagają przejazdu przez Rosję i Białoruś. I to nie jest zbyt optymistyczna wiadomość dla Polski. Jeżeli tendencja ta będzie się utrwalać, nasz kraj straci znacznie na obsłudze tranzytu towarów Daleki Wschód-Europa.

To już się zaczęło?

W I półroczu 2022 r. na przejściu granicznym Brześć-Terespol odprawiono 4226 pociągów towarowych - poinformowały nas PKP Polskie Linie Kolejowe. W 2021 r. było ich 4620 w tym samym okresie, czyli wystąpił spadek ich liczby o 8,5 proc.

Przyczyny regresu są różne. Wstrzymane zostały np. pociągi kursujące z węglem przez Białoruś, także z innymi towarami masowymi (np. drewnem). Czy i o ile było mniej odprawionych pociągów kontenerowych z Chin do Europy? PLK nie przedstawia, niestety, struktury ładunków pociągów.

Opublikował je natomiast specjalistyczny portal RailFreight, wykorzystując szacunki spedytorów zachodnich. Otóż w I połowie br. z Chin przez Polskę tranzytem przejechało o 14,2 proc. mniej kontenerów z towarami, licząc rdr. Ich waga była o 2,8 proc. mniejsza. W drugą stronę liczba kontenerów spadła aż o 49,3 proc., a łączny wolumen towarów – o 66,7 proc.

Zapewne część przyczyn można złożyć na karb covidu w Chinach i występującego tam zmniejszenia produkcji czy zakłóceń w odprawach granicznych, szczególnie na chińsko-kazachskiej granicy. Ale wobec ogólnej tendencji dalszego wzrostu liczby odprawianych pociągów z Chin do Europy, ich zmniejszenie na polskiej wschodniej granicy wskazuje, że znalazły one zastępcze drogi do Europy.

Alternatywne trasy

Działające w skali globalnej firmy chińskie, organizujące transport NJS, doskonale znają zasadę, by "nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka". Dlatego dość wcześnie – jak na 13-letnią historię NJS – zaczęły testować różne połączenia kolejowe z Chin do Europy Zachodniej, alternatywne dla optymalnego, tj. z Chin przez Kazachstan, Rosję, Białoruś i Polskę. Nawet jeżeli są one droższe, dłuższe i mnożą czas tranzytu... Spełniają jednak inny warunek – są alternatywą, poprawiając bezpieczeństwo dostaw w przypadku jakiegokolwiek zakłócenia na głównej trasie.

Próby te podejmowały przede wszystkim Koleje Chińskie, koleje narodowe krajów Azji Środkowej i Europy, ale także np. niektóre linie kontenerowe przewozów oceanicznych (najnowszą próbą jest COSCO z lipca br.). Wśród uczestników takich inicjatyw nie brakowało zresztą polskich firm, w tym np. PKP LHS, testującej trasę wiodącą z Państwa Środka przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję do portu w Poti i z niego – do Odessy (Ukraina).

Ostatni odcinek jest teraz wyłączony z takich planów, ale trasa nadal testowana, np. przez Turcję, a nawet Iran - do Europy. W maju DB Cargo Eurasia uruchomiło intermodalne połączenie z Chin przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję i (statkami) do Rumunii, a stamtąd do terminali w Duisburgu i Hamburgu.

Organizatorzy, tj. Koleje Chińskie i DB, nie promowali tej trasy, gdyż jest dłuższa i bardziej kosztowna niż szlak przez Rosję, Białoruś i Polskę. Wojna w Ukrainie zmieniła tę sytuację. Co istotne: także specjaliści z Banku Światowego uważają, że szlak ten może odgrywać rosnącą rolę w handlu między UE a Chinami, choć wymaga szeregu inwestycji i usprawnień.

Próby alternatywnych szlaków są inicjowane też przez rządy różnych krajów, które upatrują w tym aktywizacji własnej logistyki kolejowej oraz uszczknięcia kawałka tortu wpływów budżetowych z tytułu odpraw granicznych.

Przykładem są Węgry. Nie zaniechały projektowania trasy alternatywnej z Chin przez Rosję, Białoruś (opcją była Ukraina). Z oczywistych względów, wysłany 15 lipca z portu Shijiazhuang w prowincji Hebei do Budapesztu pociąg, jechał na ostatnich odcinkach przez Polskę i Czechy.

Nową formą są testy transportu intermodalnego, czyli morsko-lądowego. W szczególności optują za tym porty południowej Europy, które do tej pory pozostawały w cieniu dużych portów na północy. Przykładem jest wspomniane połączenie Sea Land Express, uruchomione przez Cosco. Ładunek z Azji wpływa do Europy przez porty Grecji, Słowenii czy Chorwacji i jest przekazywany koleją do dowolnego miejsca w Europie.

Jak się bronimy?

Niektórzy polscy eksperci uważają, że Polska może tracić na znaczeniu jako kraj tranzytu na NJS z własnego zaniedbania. Wskazywali na liczne przykłady "zatykania się" odpraw granicznych wszystkich pociągów wjeżdżających z Białorusi (przejście kolejowe Brześć-Terespol), jak i w szczególności w rejonie przeładunkowym Małaszewicze, gdzie odprawiane są pociągi kontenerowe. Przyczyną był niedorozwój infrastruktury nie tylko kolejowej, ale także administracji celno-skarbowej.

W okresach niedawnego boomu przewozów intermodalnych Małaszewicze pracowały z wykorzystaniem maksymalnej zdolności obsługi (do 14 par pociągów na dobę). Rodziło to uzasadnione pytanie organizatorów transportu z Chin, kiedy staną się one wąskim gardłem, hamującym dalszy wzrost liczby pociągów.

Plany budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach, z potrojeniem zdolności obsługi pociągów i składowania kontenerów, mają kilka lat. PKP Cargo, właściciel rejonu Małaszewicz i spółki zarządzającej rejonem - Cargotor, liczył na dotację budżetową z UE. Niestety, w tym roku Komisja Europejska odmówiła takiego wsparcia finansowego...

Prace nad budową PL Małaszewicze jednak trwają. 24 czerwca br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym. To krok do odkupienia Cargotoru przez PLK i finansowania projektu z budżetu państwa... Szacowany koszt inwestycji wynosi 3,2 mld zł.

Budowa Parku Logistycznego Małaszewicze ma potrwać ok. 5-6 lat, choć moce przeładunkowe będą rosły wraz z postępem robót. Paradoksalnie: tegoroczne spowolnienie dynamiki przewozów NJS działa na korzyść realizacji tych planów, daje pewien oddech inwestorowi w Małaszewiczach. Jednak jego wyścig z rozbudową alternatywnych szlaków trwa. Prace budowlane w Małaszewiczach realnie nie ruszyły.

