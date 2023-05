Nowy magazyn w Gliwicach z boiskiem i miejscem na grilla ma już głównego najemcę

Rohlig SUUS Logistics będzie głównym najemcą w MDC2 Park Gliwice. Polska firma wynajęła 20 393 m2, w tym 19 773 m2 powierzchni magazynowej i 420 m2 powierzchni biurowej i socjalnej. Łączna powierzchnia trzech budynków magazynowych całego parku przekroczy 57 000 m2.

Rohlig SUUS Logistics to jeden z najszybciej rozwijających się operatorów logistycznych w Polsce.

- Wybraliśmy MDC2 Park Gliwice ze względu na jego lokalizację, ale także bardzo wysoką punktację w certyfikacji BREEAM New Construction. Kwestie ESG są niezwykle ważne w strategii rozwoju SUUS-a. Chcemy, aby nasze obiekty były zielone ale także odpowiednio dostosowane do potrzeb pracowników czy kierowców, co także ma wpływ na zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług - tłumaczy Sylwester Wzorek, Senior Facility Manager w Rohlig Suus Logistics.

- Z roku na rok dostrzegamy coraz większy rozwój województwa śląskiego, dlatego zdecydowaliśmy się na nowy większy magazyn w MDC² Park Gliwice. Niezwykle ważne jest dla nas także położenie obiektu, na przecięciu szlaków komunikacyjnych - autostrad A1 i A4 - mówi Grzegorz Łukaszek, Branch Director Katowice w Rohlig Suus Logistics, dodając, że firma kieruje swoje usługi w regionie m.in. do klientów z branży automotive.

Na terenie gliwickiej inwestycji znajduje się strefa Rest & Move - innowacyjna na polskim rynku koncepcja otoczenia parku magazynowego promująca zdrowy styl życia i poprawiająca warunki pracy wszystkich użytkowników obiektów magazynowych dewelopera. Proponowane jej odbiorcom elementy obejmują siłownię zrealizowaną we współpracy z fundacją "TruckersLife" i boisko wielofunkcyjne, a także miejsca do odpoczynku, w tym także piece grillowe.

- W obszarze najmu powstanie strefa socjalna dedykowana odwiedzającym Rohlig Suus Logistics. Jest to wyjątek na polskim rynku, który wraz z rozwojem polityki ESG w branży zyskuje coraz większe znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do grupy zawodowej, jaką stanowią kierowcy samochodów ciężarowych. Dbałość o ich dobrostan leży w interesie wszystkich podmiotów zaangażowanych w procesy logistyczne - ocenia Katarzyna Dudzik, Development Director w MDC2.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl