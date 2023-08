Nowy prąd na polskiej kolei. Gdzie najpierw?

Nowe napięcie na polskiej kolei - 25 kV AC - zadebiutuje w 2027 r. na odcinku od granicy z Litwą do Ełku i z Warszawy do Łodzi. To szansa dla szybkiej kolei.

Prąd przemienny 25 kV przyciąga uwagę kolejarzy, bo daje możliwość bardziej płynnego prowadzenia ruchu pociągów przy prędkościach 200 km/godz. i większych. Ma też inne zalety, ale wiele z nich trzeba ocenić pod względem ekonomicznym.

Zwraca na to uwagę raport Fundacji ProKolej zestawiający parametry obowiązującego w Polsce od 1921 roku napięcia 3 kV prądu stałego i parametry 25 kV prądu przemiennego.

Należy się spodziewać, że przez dekady będą w Polsce działały obok siebie dwa systemy zasilania. Wymaga to szczególnej uwagi w dwóch obszarach: wzajemnego oddziaływania elektromagnetycznego oraz odpowiedniego doboru lokomotyw i pociągów. Pierwsze to zadanie dla inżynierów, drugie dla ekonomistów.

Zamiar przejścia z obowiązującego dziś na sieci trakcyjnej napięcia 3 kV prądu stałego na 25 kV prądu przemiennego zasygnalizował w maju tego roku prezes PKP PLK Ireneusz Merchel na konferencji branżowej zorganizowanej przez spółkę.

W rozmowie z WNP.PL stwierdził: czas najwyższy, by podjąć decyzję w tym zakresie i powinno stać się to jak najszybciej. Dodał, że proces ten nie może być wyrwany z komunikacyjnego kontekstu. Odcinki, które pierwsze będą zasilane prądem pod nowym napięciem, powinny zostać starannie dobrane.

Nowe napięcie na polskiej kolei ma szansę pojawić się już za cztery lata. Na 2027 rok zaplanowano oddanie do użytku szlaku Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź (w czerwcu inwestor, czyli Centralny Port Komunikacyjny, otrzymał solidne unijne dofinansowanie w kwocie 290 mln zł na opracowanie projektu budowlanego).

W tym samym czasie ma być także gotowy polski odcinek Rail Baltiki od granicy z Litwą (Trakiszki) do Ełku. Trasę przebiegającą przez kraje bałtyckie, która ma docelowo je zintegrować z Unią Europejską, zaplanowano na 25 kV AC i trudno, żeby na granicy z Polską napięcie się zmieniało.

Zdaniem prezesa Merchela nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 25 kV pociągnąć dalej z Ełku do Białegostoku (szlak Rail Baltica), a być może także od Ełku do Korsz i dalej do Olsztyna. Inna opcja to zastosowanie 25 kV na linii 201 Bydgoszcz-Gdynia. Nie jest ona zelektryfikowana i mógłby się na niej pojawić prąd już o nowych parametrach.

Prąd przemienny ma dużo zalet, ale wiele z nich trzeba dopiero wycenić

Dlaczego prąd 25 kV AC tak przyciąga uwagę zarządcy polskiej infrastruktury kolejowej i głównego inwestora? Bo daje możliwość bardziej płynnego prowadzenia ruchu pociągów przy prędkościach 200 km/godz. i większych.

Ale i sama budowa sieci jest tańsza. W przypadku sieci 3 kV średnio co 10-15 km trzeba postawić podstację z pełnym wyposażeniem, w sieci 25 kV podstacje są co 50-70 km, a więc potrzeba ich 3-5 razy mniej.

Ważna jest też charakterystyka drutu jezdnego. W przypadku sieci 25 kV jest on o wiele lżejszy niż w przypadku sieci 3 kV. To oznacza mniej masywne konstrukcje słupów wspornych. Czyli materiał jest tańszy i tańsze jest wybudowanie infrastruktury do jego podtrzymania.

Trzy lata temu Fundacja ProKolej we współpracy z Instytutem Kolejnictwa przeanalizowała plusy i minusy korzystania z prądu stałego 3 kV (w Polsce stosuje się go od 1921 roku, zdecydowała o tym specjalna rządowa komisja, by ułatwić pobór energii w postaci prądu trójfazowego z działających wówczas elektrowni) i prądu przemiennego 25 kV. Wnioski raportu były stonowane.

Analizując wpływ systemu zasilania na osiągi pociągów zwrócono uwagę, że system zasilania 25 kV AC (w układzie 2 x 25 kV) umożliwia jazdę pociągów z większymi prędkościami niż system 3 kV DC, dla którego prędkość maksymalną pociągów określa się na poziomie 250 km/godz. Ponadto, mniejsze straty energii w systemie AC i związane z tym spadki napięcia w sieci trakcyjnej powodują, że pociągi zasilane w tym systemie są w mniejszym stopniu narażone na konieczność ograniczania pobieranego prądu (mocy) niż ma to miejsce w systemie 3 kV DC. Przekłada się to na mniejsze prawdopodobieństwo konieczności ograniczania przyspieszenia i maksymalnej prędkości jazdy pociągów dużej mocy (towarowych i pasażerskich międzyregionalnych).

Autorzy opracowania zwrócili jednak uwagę, że nie można jednoznacznie ocenić, który z analizowanych systemów zasilania sieci trakcyjnej jest lepszy do zastosowania w warunkach polskich - szczególnie przy prędkościach jazdy do 200-250 km/godz. Przy ewentualnych rozstrzygnięciach trzeba mieć świadomość, że budowa systemu 2 x 25 kV AC wymaga dodatkowego nakładu prac w zakresie systemu elektroenergetycznego wysokich napięć, prac związanych z oddziaływaniem między systemami 25 kV AC oraz pozostałymi systemami zasilania transportu i podmiotami trzecimi. Dodatkowo wymaga utworzenia procesów i nowych procedur dla zarządców infrastruktury. Ważne są również problemy związane ze standardami sterowania ruchem kolejowym, indukowania napięć w obwodach torowych czy interakcji z sąsiadującą infrastrukturą.

Europa jest mozaiką różnych układów zasilania pociągów. Nowe napięcie to szansa na integrację systemów

Jak wskazał raport, w Polsce jest prawie 12 tys. km (według najnowszych danych już ponad 12 tys. km) zelektryfikowanych linii kolejowych w systemie 3 kV DC, zasilanych z ponad 500 podstacji trakcyjnych, w znakomitej większości przypadków nowych lub zmodernizowanych w ostatnich latach. Z tego względu wprowadzenie systemu 2 x 25 kV AC jest racjonalne na nowych, wydzielonych liniach lub liniach niezelektryfikowanych o długości ponad 100 km. Ostatnia opinia zbiega się zresztą ze słowami prezesa Merchela.

Na marginesie, kolejowa mapa Europy pod względem stosowanego napięcia wygląda jak patchwork. W czasie elektryfikacji kolei poszczególne kraje rozwijały systemy zasilania niezależnie od siebie.

Decydowały względy techniczne (jak w przypadku II RP), ale także polityczne czy militarne. Przykładem takich zależności jest system 15 kV 16,7 Hz, który został opracowany w Niemczech i rozpowszechniony w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz powiązanych z nimi gospodarczo Szwecji i Norwegii.

Szóstym europejskim krajem, w którym stosuje się system 15 kV 16,7 Hz, jest Liechtenstein. Oprócz niego stosuje się przede wszystkim napięcia: 1,5 kV DC, 3 kV DC i 25 kV. To ostatnie jest jednak coraz bardziej popularne i w wielu europejskich krajach stosowane jest obok innego.

Kilka europejskich krajów używa tylko 25 kV: Finlandia, Dania, Węgry, Rumina, Chorwacja czy Portugalia. Czesi wprowadzają stopniowe 25 kV od zachodu kraju, uprzedzając przewoźników kolejowych o swoich planach z kilkuletnim wyprzedzeniem. Być może 25 kV AC stanie się więc prądem, który ułatwi interoperacyjność kolei w Europie.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta na poziomie rządu, a proces będzie rozłożony w czasie

O nowe napięcie na polskiej kolei zapytaliśmy osoby, które nią zarządzają lub działają w branży.

Zdaniem Andrzeja Bittela, wiceministra infrastruktury, 25 kV to przyszłość kolejnictwa i kolejarze zdają sobie z tego sprawę.

- Nadchodzi moment, w którym trzeba zacząć myśleć o wdrażaniu systemu. Oczywiście potrzebne będzie porozumienie na poziomie rządowym z udziałem Ministerstwa Infrastruktury, ale za szczegóły będzie odpowiadać zarządca infrastruktury - wyjaśnia Andrzej Bttel, dodając, że Polska nie jest pierwszym krajem, który chce wprowadzić nowe napięcie do systemu kolejowego. - Bacznie obserwujemy Czechów. Tak jak oni będziemy starali się zachować odpowiednie wyprzedzenie.

Pomysł wprowadzenia w Polsce przemiennego napięcia 25 kV popiera także Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego - prywatnie, bo jego urząd formalnie nie uczestniczy w procesie konsultacji przedsięwzięcia.

- Działanie kolei nie może się opierać wyłącznie na liniach zbudowanych przed laty i które mają swoje ograniczenia, np. związane z prędkością. Dlatego trzeba budować nowe. Żeby pociągi mogły jeździć powyżej 200-250 km/godz. z całą pewnością trzeba zastosować inny układ zasilania niż teraz, bardziej wydajny. Gwarantuje to prąd przemienny o napięciu 25 kV. W Europie jest już używany, a w Polsce jeszcze nie - mówi Ignacy Góra, zwracając uwagę, że do zasilenia trakcji prądem zmiennym o wysokim napięciu potrzebne są nie tylko inwestycje "na torach", ale także doprowadzenie do podstacji nowych linii energetycznych (wskazali na to także autorzy raportu ProKolej). Cały proces będzie więc bardzo kosztochłonny.

Kosztochłonny i na pewno rozłożony w czasie.

- Moim zdaniem to projekt bardziej odległy nawet niż tzw. komponent kolejowy CPK, bo za nim stoi instytucja, są plany, zamówienia, przygotowania. Jeśli chodzi o szersze zastosowanie 25 kV na polskiej kolei, to poza deklaracjami w zasadzie nie ma żadnych konkretów. Chociaż w dłuższej perspektywie możemy się spodziewać, że na niektórych liniach przejście na nowe napięcie zostanie wymuszone ruchem międzynarodowym - zauważa Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, dodając, że przezbrojenie na 25 kV całej sieci kolejowej w Polsce nie zwróciłoby się w czasie, który można sobie wyobrazić, analizując procesy gospodarcze.

Jak jeździć pociągiem w kraju, gdzie obowiązują różne napięcia?

Należy się więc spodziewać, że przez dekady będą działały obok siebie dwa systemy zasilania. Będzie to wymagało szczególnej uwagi w dwóch obszarach: takiego ich zestawienia, żeby nie oddziaływały na siebie negatywnie (to zadanie dla inżynierów), oraz doboru lokomotyw, które będą pracowały w systemie hybrydowym (lokomotywy wielosystemowe, które mogą korzystać z prądu o różnym napięciu).

- Nie ma problemu, żeby dwa systemy zasilania działały obok siebie, jeśli zadba się te dwie sprawy. Napięcie nie może się zmieniać na słupku granicznym, bo to bez sensu. Musi się to stać na dużym węźle. Natomiast jeśli chodzi o lokomotywy, potrzebne będą te wielosystemowe. A to kosztowna inwestycja - ocenia Maciej Gładyga, dyrektor zarządzający Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

Dziś przewoźnicy kolejowi działający w Polsce dysponują około 3400 lokomotywami. Najnowszy raport UTK o stanie rynku kolejowego nie wskazuje, ile z nich to pojazdy wielosystemowe, ale zapewne nie za dużo, skoro średni wiek lokomotywy elektrycznej to ponad 32 lata, a spalinowej prawie 42 lata.

W Polsce pierwsi na walorach lokomotyw wielosystemowych poznali się przewoźnicy towarowi, którzy operują na trasach międzynarodowych. Możliwość obsługi połączenia wiodącego przez kilka krajów bez konieczności wymiany lokomotywy to z ekonomicznego punku widzenia czysty zysk.

To właśnie oni i obsługujące ich firmy wynajmujące lokomotywy są głównym odbiorcą lokomotyw wielosystemowych Siemens Mobility - Vectron, które w całej Europie idą jak ciepłe bułeczki. Firma sprzedała ponad 1750 Vectronów 63 klientom z całej Europy.

W całej Europie konieczne będą nowe lokomotywy. Już rośnie na nie popyt

Polscy operatorzy i przewoźnicy kolejowi zakupili już ponad 100 nowoczesnych elektrycznych lokomotyw Siemensa (Husarze, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich Cargounit, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal.

Żeby sprostać zapotrzebowaniu, Siemens Mobility rozbudowuje swój zakład produkcyjny i usługowy w Monachium-Allach. Zostanie on powiększony do 80 tys. m kw. z obecnych 50 tys. m kw.

- Oferujemy lokomotywy wielosystemowe, ale mamy też dużą wiedzę w zakresie elektryfikacji, projektowania rozwiązań i oddawania projektów pod klucz - informuje Marcin Górecki z Siemens Mobility.

Ostatnio na rynku lokomotyw wielosystemowych w Polsce ożywił się Alstom, dostarczając cztery wielosystemowe lokomotywy elektryczne Traxx 3 MS operatorowi z Gdyni - PCC Intermodal.

Z kolei największy Polski przewoźnik pasażerski PKP Intercity robi zakupy w Newagu. W 2021 podpisał umowę z nowosądecką firmą na zakup 10 lokomotyw wielosystemowych Griffin, a ostatnio zwiększył zamówienie o kolejne pięć sztuk. Do końca 2028 roku PKP Intercity chce mieć 110 lokomotyw wielosystemowych.

Na razie jednak na nowe pojazdy trzeba czekać w Europie nawet dwa, trzy lata. Ale też nikt nie spodziewa się, że wymiany taboru trzeba będzie dokonać z dnia na dzień, tak jak z dnia na dzień nie przejdzie się z napięcia 3 kV DC na 25 kV DC. W każdym razie formalna informacja o sposobie zasilania na polskiej kolei ułatwiłaby decyzje biznesowe.

Czy na pewno naszym politykom jest nie po drodze z Unią Europejską? Pragmatyzm wygrywa. Zobacz naszą debatę

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl