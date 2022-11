Nowy prom do obsługi połączenia z Polski do Szwecji

Nowy prom klasy E-Flexer - Stena Ebba dołączy do siostrzanej jednostki Stena Estelle już 2 stycznia 2023. Nowe statki zapewnią zwiększenie przepustowości trasy Gdynia-Karlskrona, są też wydajne energetycznie i bardziej zrównoważone ekologicznie.

Statki typu E-Flexer mają po 240 m długości. Każdy z nich oferuje 263 kabiny, miejsce dla 1200 pasażerów oraz linię ładunkową wynoszącą 3600 metrów.

Mogą być przystosowane do zasilania gazem, co pozwoli na zmianę paliwa na metanol lub LNG.

Podczas zawinięć do portów statek może korzystać z zasilania z lądu, co ogranicza emisję spalin, a w przyszłości umożliwi jego konwersję na hybrydowy system akumulatorowy.

Nowy, 240-metrowy prom klasy E-Flexer, Stena Ebba wypłynie z Gdyni w swoją pierwszą podróż do Karlskrony już 2 stycznia 2023. Dzięki temu w roku 2023 roku we flocie Stena Line na linii Gdynia-Karlskrona będą pływały 3 statki, w tym dwa 240-metrowe Stena Estelle i Stena Ebba oraz lubiany przez pasażerów statek Stena Spirit.

- Rok 2022 był dla nas czasem wytężonej pracy, której celem było dostarczenie zarówno naszym klientom frachtowym jak i pasażerom najlepszych rozwiązań na rynku. Wymieniając częściowo naszą flotę na linii Gdynia-Karlskrona na 3 statki, w tym dwa nowe E-Flexery, oferujemy dużo bardziej efektywny transport promowy, większą pojemność frachtową oraz optymalny rozkład wypłynięć - powiedział Marek Kiersnowski, dyrektor zarządzający Stena Line Polska.

Nowe promy będą bardziej wydajne energetycznie i ekologiczne

Trzy statki we flocie Stena Line mają, według armatora sprostać wymaganiom nie tylko frachtu, ale także pasażerów. Stena Estelle i Stena Ebba to zupełnie nowe, wprowadzone na linię zaraz po przybyciu ze stoczni, statki typu E-Flexer o długości 240 m. Każdy z nich oferuje 263 kabiny, miejsce dla 1200 pasażerów oraz linię ładunkową wynoszącą 3600 metrów.

Nowe statki zapewnią zwiększenie przepustowości trasy Gdynia-Karlskrona, są też wydajne energetycznie dzięki swojej optymalnej konstrukcji, a także bardziej zrównoważone ekologicznie. Mogą być przystosowane do zasilania gazem, co pozwoli na zmianę paliwa na metanol lub LNG. Podczas zawinięć do portów statek może korzystać z zasilania z lądu, co ogranicza emisję spalin. Podłączenie do sieci elektrycznej umożliwi w przyszłości konwersję na hybrydowy system akumulatorowy.

Trzeci ze statków, Stena Spirit, jest znany pasażerom linii Gdynia-Karlskrona od ponad 10 lat. Może zabrać 1200 pasażerów, 480 samochodów osobowych lub 100 ciężarówek, a na pokładzie, oprócz kabin pasażerskich, znajdują się też m.in.: dyskoteka, bary i restauracje, a nawet SPA z widokiem na morze.

To kolejny krok Stena Line w stronę unowocześnienia floty

Wprowadzenie nowej jednostki będzie kolejnym krokiem Stena Line do unowocześnienia floty oraz operacji portowych na linii Gdynia-Karlskrona. W czerwcu tego roku operacje zostały przeniesione do nowego Publicznego Terminala Promowego w Gdyni, a w pierwszych dniach września rozpoczął kursowanie pierwszy nowy E-Flexer na linii, Stena Estelle.

Pozostałe dwa statki wykorzystywane na Bałtyku pozostaną w rodzinie Stena Line. Stena Vision od wiosny 2023 będzie obsługiwał ważną, dynamicznie rozwijającą się trasę Cherbourg-Rosslare, która łączy kontynent europejski z Irlandią. Prom Stena Nordica pozostanie częścią floty Stena Line i będzie wykorzystywany w miarę potrzeb do wspierania europejskiej sieci połączeń Stena Line.

