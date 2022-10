Nowy rosyjski prom ma pomóc ratować Kaliningrad

Dzisiaj (6 października) w dziewiczy rejs uda się nowy rosyjski prom Generał Czerniachowski. Jednostka ma utrzymywać połączenie pomiędzy Ust Ługą i Kaliningradem. Rosjanie informują o strategicznej roli statku.

Po napaści Rosji na Ukrainę na Moskwę został nałożonych szereg sankcji i ograniczeń. Dotyczą one także transportu pomiędzy Rosją i Obwodem Kaliningradzkim.

Wzrosło wówczas znaczenie morskiej linii towarowej pomiędzy obsługującym Kaliningrad portem w Bałtijsku a zlokalizowaną na południe od Petersburga Ust Ługą.

Problemem dla Rosjan stała się zbyt mała liczba jednostek obsługujących połączenie. Nowy prom samochodowo-kolejowy ma poprawić sytuację.

Z generałem Czerniachowskim przewozy promowe na linii wzrosną o 600-700 tys. ton rocznie, a ładowność wszystkich promów i statków wzrośnie do 3,4 mln ton ładunków rocznie – informują Rosjanie.

Nowy prom samochodowo-kolejowy - tego samego typu co prom Marszałek Rokossowski - należy do jednostek klasy lodowej Arc4 (będzie mógł pływać pływać przy lekkim zalodzeniu Bałtyku - red.). Długość statku wynosi 200 metrów, a zanurzenie około siedmiu metrów. Jednostka jest przystosowana do przewozu 80 cystern kolejowych, 54 wagonów gondolowych i 36 wagonów towarowych. Statki mogą również przewieźć do a 56 zestawów drogowych.

Według Rosjan nowy statek ma strategiczne znaczenie, bo zmniejsza ryzyko braku istotnych towarów w Obwodzie Kaliningradzkim w przypadku zawieszenia tranzytu przez terytorium Litwy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl