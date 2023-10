Nowy rząd, nowe rozdanie w lotnictwie. "Dzisiaj nikt nie wierzy w nic"

Dotychczasowa władza zrobiła wszystko, żeby nikt nie miał zaufania do tego, co wynika z informacji podawanych przez CPK. To jest stan, w którym nikt nie wierzy w nic – mówi były prezes lotniska we Wrocławiu. Nowy rząd będzie musiał zacząć od przeglądu trzech spółek.

CPK, PLL LOT i Polskie Porty Lotnicze – to od weryfikacji decyzji i planów tych firm będzie rozpoczynało się nowe układanie lotnictwa w Polsce.

Gospodarczo-polityczną sytuację analizują dla WNP.PL Profesor Adriana Łukaszewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, która zajmuje się tym sektorem oraz Dariusz Kuś, branżowy manager, prezes Wrocław Airport w latach 2007-2023.

- Polsce potrzebne jest nowe lotnisko, ale w długiej perspektywie. Na dzisiaj powinniśmy wykorzystać istniejące trzy porty: Chopin, Modlin i Radom – słyszymy od prof. Łukaszewicz.

CPK, a szerzej lotnictwo, trafił w sam środek kampanijnej debaty. Gorąco było w naszym studiu wyborczym, gdy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich partii, by porozmawiać o wizji dla tego sektora na kolejne lata.

W skrócie: Prawo i Sprawiedliwość nie wyobrażało sobie, by sztandarowe projekty porzucić, a opozycyjne ugrupowania chciały radykalnego ich wyhamowania i przeglądu podjętych wcześniej decyzji.

Teraz, gdy polityczna rzeczywistość w Polsce jest już wysoce przewidywalna, pora na jakiś plan.

Koniec z orbitowaniem wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego

- Pierwszy ruch, jaki powinno się wykonać, to zatrzymanie projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego na tym etapie, w jakim on się teraz znajduje. Trzeba go zweryfikować i przejrzeć od początku do końca. Zarówno stronę lotniczą jak i kolejową. Istnieją poważne przesłanki, że obydwa projekty są nieadekwatne do możliwości i do potrzeb – przekonuje Dariusz Kuś, który przez szesnaście lat zarządzał lotniskiem we Wrocławiu.

Według prof. Adriany Łukaszewicz budowa tego hubu wymagała konkretnej sekwencji, która powinna być zupełnie odwrotna do tej przyjętej.

- Trzeba było najpierw zbadać popyt, zagwarantować strumień pasażerów, potem posiadać wystarczająco dużą linię lotniczą, a na koniec dopiero budować port – ocenia, ale i dodaje: - Komponent kolejowy CPK jest sensowny. Wszystkie inwestycje na kolei, w kontekście naszego zacofania transportowego w tej dziedzinie, są warte realizacji. Zwłaszcza, gdy mowa jest o budowie kolei dużych prędkości.

Lotnicza ekspertka z Akademii Leona Koźmińskiego jest przekonana, że huby to struktura przestarzała, jeśli chodzi o organizację struktur w tej branży.

- Mamy nowe, lżejsze modele samolotów, z nowoczesnymi, cichszymi i znacznie wydajniejszymi silnikami, które w efekcie pozwalają na zwiększenie dystansu bez konieczności międzylądowania. Za chwilę pojawią się airbusy A321XLR, które pozwolą latać np. między Europą a Ameryką Północną niemal z każdego miasta Europy. To stawia pod znakiem zapytania sensowność modelu biznesowego CPK. Zanim nasz hub powstanie, minie ładnych parę lat, a w tym czasie powszechne w eksploatacji będą samoloty wąskokadłubowe dla lotów międzykontynentalnych, drastycznie ograniczając popyt na usługi przesiadkowe w hubie – twierdzi prof. Łukaszewicz.

- Dotychczasowa władza zrobiła wszystko, żeby nikt nie miał zaufania do tego, co wynika z informacji podawanych przez CPK. To jest stan, w którym nikt nie wierzy w nic. To trzeba przerwać i zdobyć podstawową wiedzę, na czym projekt jest oparty. Zatrzymanie tego pozwoli nam zejść na ziemię i w szybkim tempie na nowo zdecydować, czy go realizować: w jakiej skali i jakim tempie. Gdyby odpowiedź brzmiała „nie”, to wtedy trzeba zastanowić się na wariantem B i C – dodaje Dariusz Kuś.

Alternatywa dla CPK nie oznacza braku niezbędnych inwestycji

Były prezes wrocławskiego lotniska, który odpowiada za biznesowy sukces tego portu, wskazuje na alternatywne rozwiązanie. Zakłada ono częściową rozbudowę Okęcia, ale ciężar w stolicy i tak powinien być rozłożony bardziej równomiernie niż dotychczas.

- Niezależnie jaki będzie scenariusz dotyczący Okęcia, to oczywiste jest, że lotnisko w Modlinie będzie miało trwale swoja rolę do odegrania. Dlatego należy pilnie odblokować jego możliwości inwestycyjne. Za stosunkowo niewielkie pieniądze można je rozbudować i dostosować do obsługi większej liczby pasażerów i samolotów. Dzisiaj to lotnisko się dusi. Ze względu na małą powierzchnię terminala nie jest w stanie zaoferować wygodnej obsługi i osiągać satysfakcjonujących zysków z działaności non-aviation. Takiego lotniska – low-costowego, z dobrą ofertą lotów – potrzebuje północne Mazowsze i cała aglomeracja warszawska – zapewnia Kuś.

Ostatnie lata to paraliż inwestycyjny w Modlinie, który wynikał z konfliktu miedzy właścicielami tego lotniska - samorządem województwa mazowieckiego, a władzami państwowej spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL).

I właśnie na tę spółkę wskazują pytani przez nas eksperci w kontekście analizy podjętych w ostatnich latach decyzji w branży.

Chodzi o budowę lotniska w Radomiu, która pochłonęła blisko miliard złotych. Władze PPL od wielu tygodni walczą, by wydłużyć listę połączeń z tego portu.

- Trzeba sprawdzić, kto się podpisywał pod kolejnymi setkami milionów złotych wydawanych na lotnisko w tym miejscu – mówi prezes Kuś i dodaje: - Nie wierzę w to, by – w dającej się przewidzieć krótkiej i średniej perspektywie – Radom mógł stać się lotniskiem alternatywnym dla aglomeracji warszawskiej. Chyba, że pojawi się jakiś przewoźnik niskokosztowy - w co dziś nie wierzę - i utworzy tam wielką bazę operacyjną. Im szybciej więc będziemy patrzeć na Radom jako kolejne regionalne lotnisko, tym szybciej zejdziemy na ziemię. Ono będzie musiało sobie poradzić z bagażem ogromnych kosztów, które pochłonęła jego budowa. Warto, aby te koszty były widoczne i nie zniknęły z oczu w wielkim worku, jakim jest PPL.

PPL i koncepcja budowy dużego podmiotu z warszawskim nadzorem

Były prezes wrocławskiego lotniska przekonuje, że próba centralizacji branży lotniskowej przez władze PPL była błędem.

Przypomnijmy: ostatnie miesiące to próba kapitałowego przejęcia większości w Katowice Airport oraz szereg, mniej lub bardziej siłowych, zmian w zarządach inny portów regionalnych w Polsce.

PPL jest wyłącznym właścicielem portów w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze, a w przypadku 10 regionalnych lotnisk ma udziały w spółkach nadzorujących ich działanie.

- Lotniska regionalne powinny być w rękach miast i regionów, w których się znajdują. Możliwe jest zaangażowanie mniejszościowe PPL, ale także jakiegoś kapitału prywatnego. Nie należy jednak konsolidować ich w grupie i tworzyć w ten sposób bytu zarządzanego centralnie– uważa Dariusz Kuś.

Nie zmienia to faktu, że lotniska we wschodniej części Polski wymagają wsparcia. Niezależnie od tego, czy to się finansowo opłaca, czy nie.

- Argument obronności jest niesłychanie ważny. Właśnie dlatego takie porty jak Olsztyn. Lublin czy Rzeszów powinny być utrzymywane. Teraz mamy konflikt na naszej południowo-wschodniej i wschodniej flance. Wykorzystujemy na jego potrzeby port w Rzeszowie. Może się jednak okazać, że niezbędne do naszej obrony będzie wykorzystanie portu na północnym wschodzie. Wtedy Olsztyn okaże się być bardzo istotny dla ewentualnych, kolejnych operacji – mówi prof. Adriana Łukaszewicz z Akademii Leona Koźmińskiego.

Nie zapomnieć o narodowym przewoźniku. To motor tego sektora

LOT odbił się po pandemicznym kryzysie. Spółka przewiduje w tym roku rekordowy zysk na poziomie 1 mld zł.

W latach 2016-2019 LOT urósł dwukrotnie - z 5,5 mln do 10,5 mln pasażerów. Zwiększył liczbę kierunków z 40 do ponad 100. Flota samolotów powiększyła się z 42 maszyn do prawie 80.

Z zaprezentowanej dopiero co strategii przewoźnika wynika, że w 2028 r. Polskie Linie Lotnicze LOT chcą przewieźć prawie 17 mln pasażerów. Siatka połączeń ma powiększyć się o 20 kierunków, a flota urosnąć z 75 do około 110 samolotów.

- Ważnym pytaniem dla nowego rządu będzie kwestia kondycji finansowej naszego narodowego przewoźnika i to, czy firma ma szansę na dynamiczny rozwój, gdy konieczne jest spłacenie 3 mld zł pomocy publicznej. Nowy prezes LOT-u stara się utrzymać linię na powierzchni. Jest to newralgiczny moment dla tego przedsiębiorstwa – uważa Adriana Łukaszewicz.

- Trudna do odgadnięcia jest faktyczna kondycja finansowa LOT-u. To wymaga dogłębnej, a nie politycznej analizy. Nie mam jednak wątpliwości, że LOT jest superważnym elementem całego ustroju lotnictwa cywilnego w Polsce. Rozwój tej linii należy wspierać, ale z całą pewnością nie poprzez podkładanie nogi Ryanairowi czy innym przewoźnikom niskokosztowym – apeluje Dariusz Kuś, były prezes Wrocław Airport.