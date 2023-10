Nowy rząd zablokuje część lotniskową projektu CPK

Marcin Kierwiński, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Warszawie, uważa, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego w dotychczasowej formie jest nie do obronny. Jedynie część kolejowa może zostać wykorzystana przez nowy rząd.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Kierwiński z PO odpowiedział dziennikarzom Radia Puls

- Projekt zostanie zatrzymany. Musimy zobaczyć, ile pieniędzy da się uratować, część inwestycji kolejowych pewnie zostania wykorzystana - oznajmił.

Polityk PO dopytywany o likwidację megalotniska pod Baranowem odpowiedział twierdząco: Oczywiście, że tak, bo żadnego lotniska tam nie ma.

Projekt wielkiego lotniska w centralnej Polsce był jednym z największych projektów infrastrukturalnych rządów Zjednoczonej Prawicy.

- Pierwszy ruch, jaki powinno się wykonać, to zatrzymanie projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego na tym etapie, w jakim on się teraz znajduje. Trzeba go zweryfikować i przejrzeć od początku do końca. Zarówno stronę lotniczą jak i kolejową. Istnieją poważne przesłanki, że obydwa projekty są nieadekwatne do możliwości i do potrzeb - wypowiadał się wcześniej dla WNP.PL Dariusz Kuś, prezes Wrocław Airport w latach 2007-2023.

Jednakże, według ekspertów cytowanych przez „Rzeczpospolitą”, w projekt CPK zaangażowano już prawdopodobnie około 5 mld złotych, dlatego też trudno będzie w całości go zablokować.