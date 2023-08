Nowy skład celny w województwie śląskim

Rohlig SUUS Logistics uruchomił skład celny w Sosnowcu. To ósmy w kraju skład celny tego polskiego operatora logistycznego.

SUUS, specjalizujący się w kompleksowym zarządzaniu łańcuchem dostaw, posiada szeroki wachlarz usług logistycznych dla klientów na Śląsku i w Zagłębiu. W Sosnowcu firma zarządza przestrzenią o łącznej powierzchni ok. 19 tys. mkw. W skład kompleksu wchodzi magazyn wysokiego składowania (ok. 11 tys. mkw.) oraz terminal przeładunkowy (ok. 8 tys. mkw.), a teraz także skład celny. Z kolei w Tychach mieści się agencja celna SUUS-a, a w Gliwicach magazyn logistyczny, który już na jesieni podwoi swoje zdolności operacyjne i zwiększy powierzchnię do 20 tys. mkw., dzięki czemu operator będzie zarządzał prawie 40 tys. mkw. w regionie.

Z monokultury górniczej do nowoczesnego klastra przemysłowo-technologicznego

- Obserwujemy proces modernizacji województwa śląskiego i przeobrażania się z monokultury górniczej w nowoczesny klaster przemysłowo-technologiczny, w którym znaczący udział ma m.in. branża automotive. Z jednej strony coraz więcej zagranicznych firm inwestuje w tym regionie, z drugiej natomiast dynamicznie rośnie lokalny biznes, który coraz odważniej angażuje się na arenie międzynarodowej, eksportując i importując towary. Dlatego firmy obecne na Śląsku potrzebują kompleksowej obsługi logistycznej: magazynowania, dystrybucji wyrobów gotowych, ale także transportu surowców czy komponentów oraz obsługi celnej, co ma także bezpośredni wpływ na oszczędności finansowe i czasowe. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszych lokalnych kompetencji i otworzyliśmy skład celny w Sosnowcu ­- mówi Rafał Małek, Regional Director w Rohlig SUUS Logistics, cytowany w komunikacie.

Na czym dziś polega działalność składu celnego?

Województwo śląskie dla wielu firm jest ważnym hubem logistycznym m.in. na kraje Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. Polska, Czechy, Słowacja czy Węgry) czy Europy Południowej (np. kraje bałkańskie czy Włochy, Grecja).

Główną ideą działania składu celnego jest odroczenie w czasie zapłaty ceł oraz podatków: akcyzowego i VAT (do momentu opuszczenia towaru ze składu celnego). Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zarządzać swoją płynnością finansową, a także stanami magazynowymi zgodnie z zapotrzebowaniem. W przypadku reeksportu składowanie celne pozwala na nieuiszczanie ceł i innych należności podatkowych, a także na przeprowadzenie procedury naprawczej np. w przypadku zatrzymania towaru przez Urząd Celny ze względu na braki w oznakowaniu produktu czy niezbędnej dokumentacji, określonej przepisami UE lub przepisami krajowymi.

