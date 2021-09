Nowy terminal promowy w Gdyni, są już biznesowe skutki

Operator promowy Stena Line planuje wprowadzić w 2022 roku dwa nowoczesne promy Stena Scandica i Stena Baltica o długości 222 metrów na linię Gdynia-Karlskrona. Nowe jednostki będą mogły przewieźć więcej ładunków i pasażerów. Decyzja szwedzkiej firmy łączy się z zakończeniem budowy nowego terminala promowego w Porcie Gdynia.

Polski program

- Budowa Publicznego Terminalu Promowego jest największą od blisko 50 lat inwestycją w gdyńskim porcie. Przyczyni się do przyjmowania większej liczby promów oraz ułatwi manewrowanie promów o długości 240 metrów. Skróci się czas związany z zawinięciem statku do portu, czas liczony od rozpoczęcia cumowania do wyjścia jednostki z portu nie przekroczy 120 minut. W znaczący sposób podniesie to konkurencyjność Portu Gdynia, zwiększy dostępność transportową od strony morza, co przełoży się na trwały rozwój portu - mówił w ub. tygodniu Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.Terminal promowy w Porcie Gdynia wybudowany został zgodnie z ideą green port, której wyrazem jest zastosowane po raz pierwszy w Polsce przyłącze elektryczne. Korzystać z niego będą promy cumujące przy terminalu. Nowa lokalizacja - przy Basenie im. Marszałka Piłsudskiego - zapewni połączenie z najważniejszymi lokalnymi i krajowymi drogami stanowiącymi istotny element transportowego korytarza międzynarodowej wymiany handlowej.Stena Line planuje pierwsze wypłynięcie z nowego terminala, promem obsługującym dotychczas połączenie, już 1 stycznia 2022.- Obecna pojemność frachtowa naszej linii jest niewystarczająca w stosunku do popytu, więc cieszymy się, że dzięki zbliżającej się wymianie tonażu będziemy oferować nawet o 30 proc. więcej powierzchni ładunkowej. Nowy terminal umożliwia też wdrożenie nowoczesnych pomysłów Stena Line usprawniających operacje portowe, jak na przykład bramy inteligentne Smart Gate, czy idee „zielonego portu”, a wśród nich zasilanie z lądu podczas postoju statków. Nie zapominajmy także, że nowy terminal jest bliżej centrum miasta. Mamy nadzieję, że to też zwiększy zainteresowanie przyszłych pasażerów, po obu stronach morza - mówi Marek Kiersnowski, dyrektor zarządzający Stena Line Polska.Bliskość infrastruktury intermodalnej i dostępność torów w sąsiedztwie nowego terminala w Gdyni pozwoli też w przyszłości na rozwinięcie oferty intermodalnej w relacji pociąg-prom. Taką infrastrukturę już w tej chwili ma port w Karlskronie, gdzie w najbliższych miesiącach przewidziano inwestycje pod przyszły rozwój, min. modernizację rampy załadunkowej.Tymczasem przed koniecznością zmian w swojej flocie stoją polscy armatorzy: Polferries (Polska Żegluga Bałtycka) i Unity Line. Ma im w tym pomóc rządowy program budowy promów. Niedawno wiceminister infrastrukturalny zapowiedział dokapitalizowanie programu kwotą 1 mld zł.