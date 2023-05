Nowy zakaz na drogach ma obowiązywać jak najszybciej

Ministerstwo Infrastruktury chce, aby zakaz wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach szybkiego ruchu zaczął jak najszybciej obowiązywać - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak powiedział minister, projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie został przyjęty przez rząd.

"Chcemy, żeby ustawa (zakazująca wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu - PAP) była jak najszybciej przyjęta przez Sejm, jak najszybciej trafiła do Senatu i jak najszybciej zaczęła obowiązywać" - powiedział szef resortu infrastruktury.

"Spotykamy się z bardzo pozytywnymi ocenami tego projektu" - dodał.

Minister powiedział, że o tym jak niebezpieczne jest takie wyprzedzanie świadczy różnica w dopuszczalnej prędkości samochodu osobowego i ciężarowego, która na autostradzie wynosi 60 km/h.

"To jest problem przede wszystkim bezpieczeństwa, gdyż dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na autostradzie to 140 km/h, a samochodu ciężarowego to 80 km/h. Bywa wiele takich przypadków, kiedy to w ostatniej chwili ciężarówka zjeżdża na lewy pas, w czasie gdy może nim się poruszać samochód osobowy z prędkością 140 km/h, czyli o około 60 km wyższą" - zauważył Adamczyk.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl