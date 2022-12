Nowy, zaskakujący skutek wojny. Rosną ceny starych statków

W ostatnich kilku miesiącach starzejące się tankowce były sprzedawane przez greckich i norweskich armatorów po rekordowo wysokich cenach. Zamiast na żyletki, wożą rosyjską ropę naftową.

Wprowadzenie sankcji na dostawy rosyjskiej ropy naftowej drogą morską zmieniło rynek frachtu

W ciągu kilku miesięcy tego roku ponad 200 starych tankowców zmieniło właściciela

Rosyjski surowiec zamiast do europejskich klientów trafia na Bliski Wschód i do Indii

Rynek starych tankowców kwitnie w najlepsze dzięki kolejnym decyzjom zmierzającym do ograniczenia handlu rosyjską ropą naftową. Podczas gdy europejskie, renomowane firmy żeglugowe, zajmujące się świadczeniem usług morskich, unikają sankcji i utraty biznesowej reputacji i nie realizują zleceń na dostawy ropy z Rosji, na rynek wkroczyły inne podmioty, które pilnie potrzebują statków.

Stare tankowce zamiast na żyletki trafiają ponownie na rynek przewozów ropy

Agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę sprawiła, że w ostatnich miesiącach starzejące się tankowce, czekające na tak zwanych miejscach postojowych, były masowo sprzedawane głównie przez greckich i norweskich armatorów po rekordowo wysokich cenach. Zamiast na żyletki trafiają ponownie na rynek przewozów. Kupcami są firmy z Azji, a zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, które wcześniej nie działały na rynku przewozów międzynarodowych. Dubaj, Hongkong i Singapur stały się nowymi centrami handlu rosyjską ropą. Większość tankowców odbywa regularne rejsy do portów na Morzu Czarnym i Morzu Bałtyckim po ładunki czarnego złota.

Na rynek przewozu rosyjskiej ropy naftowej weszli zupełnie nowi gracze

Zwyczajowo koncerny paliwowe, duzi gracze na rynku hurtowym czy renomowane firmy logistyki morskiej nie użytkują statków starszych niż 15 lat. Jednak to właśnie teraz takie jednostki cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony kupujących.

W ocenie portalu ekonomiczne Zone bourse szczególne wzięcie mają tak zwane Aframaxy, które mogą przewozić w ładowniach do 600 tysięcy baryłek ropy naftowej i opływają Afrykę. Z łatwością mogą wpływać na Bałtyk, a następnie bez kontroli i weryfikacji miejsca załadunku przy wpływaniu do Kanału Sueskiego kierują się wprost do odbiorcy azjatyckiego.

Według wyliczeń firmy handlującej statkami VesselsValue jeszcze w styczniu 2022 roku 20 letnie tankowce, mogące przewozić około 500 tysięcy baryłek ropy, były dostępne na rynku za średnio 11,8 miliona dolarów, w połowie roku ta cena wzrosła do 15 milionów, a obecnie trzeba zapłacić już 22 miliony dolarów. W okresie 11 miesięcy tego roku sprzedano więcej tankowców niż w jakikolwiek innym roku. Rekord zawartych transakcji padł w październiku, kiedy już stało się jasne, że Komisja Europejska od 5 grudnia wstrzymuje import surowca z Rosji do państw unijnych drogą morską.

Zyski właścicieli statków przewożących ropę gwałtownie wzrosły, przy odpowiednio dużym ładunku wynoszą one od 75 tysięcy dolarów do nawet 100 tysięcy dolarów dziennie. Przy czym w przeciwieństwie do handlu paliwem z Iranu czy Wenezueli firmy transportujące, a także odbiorcy nie są narażeni na bezpośrednie sankcje.

Wcześniej wiele tankowców pływało wahadłowo z ropą z portu w Primorsku na Bałtyku do rafinerii w Niemczech, Holandii czy Wielkiej Brytanii oraz z Noworosyjska nad Morzem Czarnym do Grecji, Włoch czy Francji w ramach kilkudniowych rejsów. Teraz surowiec płynie do Indii, RPA czy Dubaju co trwa kilkadziesiąt dni w jedną stronę.

Flota widmo złożona z około 100 tankowców czeka na morzu na zlecenia

Według analityków zajmujących się rynkiem przewozów surowców około 120 tankowców z 212 sprzedanych w tym roku potencjalnie trafiło do firm z kapitałem rosyjskim lub przeznaczonych jest do przewozu rosyjskiej ropy. W celu uniknięcia identyfikacji prawdziwych właścicieli zakładane są spółki w Libanie, ZEA, Sudanie Południowym czy Singapurze.

Na rynku przewozów jest także flota widmo. To są tankowce czekające na pełnym morzu na zlecenie o wypłynięciu w rejs. Szacuje się, że jest to około 100 statków należących do firm, które podejmują się realizacji transportów o szczególnym znaczeniu. W tym przypadku o przyjęciu zlecenia decyduje wysokość opłaty za fracht.

W najbliższych tygodniach można się będzie przekonać na ile wprowadzone od 5 grudnia tego roku sankcje na handel rosyjską ropą wpłyną na światowy rynek i jak duże jest zapotrzebowanie na surowiec.

