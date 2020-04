Nowym prezesem Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot

Nowym prezesem Poczty Polskiej został Tomasz Zdzikot, dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - poinformowała w piątek Poczta Polska.

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej przyjęła do wiadomości dymisję Przemysława Sypniewskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu Poczty Polskiej i delegowała Tomasza Zdzikota do pełnienia funkcji prezesa zarządu.

Tomasz Zdzikot (rocznik 1979) to prawnik, samorządowiec, urzędnik wyższego szczebla, ostatnio wiceszef MON.

Wcześniej był wiceministrem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W komunikacie Poczty Polskiej poinformowano, że zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z piątku, zmienia się skład Rady Nadzorczej Poczty Polskiej. Z funkcji członka Rady Nadzorczej został odwołany Paweł Calski i na tę funkcję został powołany Tomasz Zdzikot.



Zaznaczono ponadto, że w piątek Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. przyjęła rezygnację Przemysława Sypniewskiego z pełnienia funkcji prezesa spółki z dniem 3 kwietnia 2020 r.



"Rada Nadzorcza oddelegowała członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Zdzikota do wykonywania czynności członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Panu Tomaszowi Zdzikotowi, w okresie delegowania, pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A." - wskazano.



Z życiorysu Tomasza Zdzikota zamieszczonego na stronie resortu obrony narodowej wynika, że nowy szef Poczty Polskiej to radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.



Ukończył program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej, a także Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia Zarządzanie w Administracji Publicznej w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego oraz podyplomowe studia Zarządzanie Nieruchomościami organizowane przez WSPiZ im. Leona Koźmińskiego i Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, a także Studium Generale Europa w Instytucie Politologii UKSW. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.



Tomasz Zdzikot był doradcą zastępcy prezydenta m.st. Warszawy śp. Sławomira Skrzypka, a także doradcą wojewody mazowieckiego, pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Był wiceprezesem Centrum Bankowo-Finansowego "Nowy Świat" S.A. - spółki Skarbu Państwa i Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował w Departamencie Prawnym Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym jako wicedyrektor Departamentu Prawnego. W latach 2006-2014 był radnym m.st. Warszawy, a od 2014 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.



18 listopada 2015 roku został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 25 października 2017 r. - powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.



15 stycznia 2018 r. Tomasz Zdzikot został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.



Czytaj także: Prezes Poczty Polskiej żegna się ze stanowiskiem. W tle głosowanie korespondencyjne