O bezpieczeństwo w portach Szczecin i Świnoujście zadba nowy statek

Na statku pożarniczym „Strażak-28”, który ma dbać o bezpieczeństwo w portach morskich Szczecin, Świnoujście i Police, podniesiono banderę. Dzięki temu będą mogły przyjąć i obsłużyć więcej statków z ładunkami niebezpiecznymi.

„Strażak-28” to bardzo nowoczesna jednostka. Zbudowano ją dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding. Dostosowana jest do warunków meteorologicznych i hydrograficznych panujących na wodach południowego Bałtyku.

Zapewni asystę statkom przewożącym ładunki niebezpieczne zapewniając ochronę przeciwpożarową. Będzie czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin i Świnoujście oraz Police.

Uroczystość podniesienia bandery oraz chrztu „Strażaka-28” odbyła się 6 grudnia w porcie Szczecin. W ceremonii wzięli udział zaproszenie goście, w tym wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, posłowie na Sejm RP Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka oraz wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Matką chrzestną została Wiesława Drzazga, małżonka emerytowanego wiceprezesa ds. infrastruktury w ZMPSiŚ Kazimierza Drzazgi zaangażowanego w projekt zakupu nowego statku dla spółki.

Statek ma 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Rozwija maksymalną prędkość do 12 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton (to maksymalna siła, jaką wytwarza układ silnik-kadłub-śruba przy zerowej prędkości i z którą statek-holownik może działać teoretycznie w sposób ciągły). Posiada trzy monitory wodno-pianowe o wartości 1350 m3/h każdy oraz w dwie pompy FiFi o parametrach 2700 m3/h każda. Wartość projektu, w ramach którego, zbudowano jednostkę, to około 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej około 34,5 mln zł.

„Strażak-28” jest trzecim we flocie portów Szczecin i Świnoujście. Obecnie w Szczecinie cumuje „Strażak-24”, w Świnoujściu zaś „Strażak-26”. Na wejściu statku do eksploatacji zyskają przewoźnicy, armatorzy i pracownicy portu. Porty w Szczecinie i Świnoujściu oraz Policach będą mogły przyjąć i obsłużyć więcej statków z ładunkami niebezpiecznymi.

