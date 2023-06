Obecność wojsk na lotniskach musi się ucywilizować. Będą nowe bazy sojuszników

Z Dariuszem Kusiem, prezesem Wrocław Airport w latach 2007-2023, rozmawiamy o postępującej militaryzacji lotnisk w Polsce i przyszłej roli mniejszych portów.

Po tych 16 latach pracy we wrocławskim porcie lotniczym jest w panu więcej rozgoryczenia czy jednak satysfakcji?



- Jest we mnie zdecydowanie więcej satysfakcji. Przez ostatnich 16 lat pracowałem na lotnisku i dla lotniska z wielką przyjemnością i dużym zaangażowaniem. Dlatego dziś towarzyszy mi pewnego rodzaju ojcowska troska. Czuję się współautorem tego, co się działo na lotnisku przez ostatnie lata. I dlatego, mimo pewnego żalu, że ta misja nie jest kontynuowana, bardzo mocno chciałbym, aby wrocławskie lotnisko dalej się rozwijało.

W jakim kierunku wrocławski port powinien się rozwijać? Żałuje pan, że czegoś nie udało się zrobić?



- Spółka jest w świetnej kondycji: ma praktycznie spłacone wszystkie kredyty zaciągnięte na dotychczasowe inwestycje i spory zapas gotówki zakumulowanej na przyszłe inwestycje. Za rok 2022 osiągnęła zysk netto na poziomie ponad 24 mln zł i wynik EBIDTA (przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji - przyp. red.) na poziomie prawie 50 mln zł. Zdobyła także grant unijny w wysokości 175 mln zł na efektywniejsze powiązanie części cywilnej lotniska z jego funkcjami wojskowymi.

Spółka kończy też projektowanie modernizacji części operacyjnej lotniska i posiada już szczegółową koncepcję rozbudowy terminala pasażerskiego oraz infrastruktury towarzyszącej. Do tego dochodzą rekordowa oferta, jeśli chodzi o siatkę bezpośrednich połączeń, bardzo obiecujące rozmowy z obecnymi i nowymi przewoźnikami na temat nowych kierunków i prawdopodobnie także rekordowy rok pod względem liczby pasażerów.

Lotnisko jest teraz mocno rozpędzone i to wymaga mądrego i sprawnego prowadzenia. Trzymam kciuki za moich następców, by im się to udało.

Wrocław nie należy do największych lotnisk w Polsce. Jaka powinna być jego rola w kolejnych latach?



- Branża lotniskowa to nie są wyścigi. Każdy z portów ma swój potencjał wynikający ze specyfiki regionu, jego demografii, potencjału gospodarczego oraz umiejętności biznesowych spółek, które nimi zarządzają.

Od lat cechą lotniska wrocławskiego był równomierny rozwój we wszystkich segmentach ruchu - sieciowego, niskokosztowego, czarterowego, a także cargo. Myślę, że w naszych warunkach to była bardzo sensowna strategia. Obecnie przewoźnicy niskokosztowi i touroperatorzy wrócili po pandemii do dawnej aktywności, a nawet biją rekordy wzrostu.

Wierzę także, że nasze spore - jak na lotnisko regionalne - nasycenie ruchem sieciowym, będące efektem dużego umiędzynarodowienia biznesu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, także się wkrótce w pełni odbuduje po zakłóceniach wynikających z pandemii.

Poza rozwojem siatki połączeń zawsze dużo uwagi poświęcaliśmy jakości działania. Tym, na co lotniska mają pełny, prawie wyłączny wpływ, jest właśnie jakość ich działania. Ona nie jest zależna od demografii ani potencjału gospodarczego regionu.

To, że w przypadku Wrocławia notowaliśmy w tym obszarze spore sukcesy, potwierdzają rankingi i liczne nagrody. W najnowszym zestawieniu sporządzonym na podstawie ocen wystawianych w Google, Wrocław plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenianych lotnisk w Europie. Sądzę, że lekcje z jakości i dostarczania dobrych doświadczeń zarówno pasażerom, jak i przewoźnikom lotniczym naprawdę odrobiliśmy. I jestem z tego szczególnie dumny. Zdecydowanie warto to kontynuować.

Nadchodzi dekada prowzrostowa nieco mniejszych lotnisk

Pytałem o przyszłą rolę Wrocławia, bo wydaje się, że generalnie pytanie o przyszłość mniejszych lotnisk w Polsce jest obecnie bardzo zasadne. Jaka powinna być więc ich rola wobec dążeń do scentralizowania branży lotniskowej?



- Każde lotnisko ma swoje ambicje; uważam, że większość z tych mniejszych portów ma spore szanse przed sobą.

Trendy, które obserwujemy na rynku od wielu lat, czyli zdecydowanie wyższa dynamika rozwoju przewoźników niskokosztowych oraz wzrost rynku czarterowego, wskazują na to, że rola lotnisk regionalnych będzie coraz większa.

Był czas, gdy rosły w siłę największe lotniska regionalne w przeciwwadze do centralnych lotnisk hubowych. Z owoców tego wzrostu skorzystały w Polsce przede wszystkim Kraków, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Modlin czy Poznań.

Teraz czas na dekadę prowzrostową lotnisk nieco mniejszych. Sukcesy w kreowaniu nowego ruchu, jakie widzimy choćby w tym roku na kilku mniejszych lotniskach, są tego dobrym przykładem. A fakt, że Ryanair zamówił u Boeinga kolejnych 300 samolotów, stanowi dobre dopełnienie tej perspektywy.

- Towarzyszyły temu potężne analizy i ustalenia na szczeblu międzyrządowym. Wrocław jest beneficjentem tych rozwiązań. W podobnej sytuacji, choć nie w tej skali, jest obecnie kilka innych lotnisk w Polsce.

Możliwości Wrocławia wzrosną także dzięki inwestycjom w ramach grantu europejskiego, o którym wcześniej wspomniałem. Wykorzystaliśmy tu nowe podejście Unii Europejskiej do finansowania rozbudowy lotnisk cywilnych. Wprawdzie nadal trudno jest otrzymać środki pomocowe na rozbudowę lotnisk cywilnych, ale gdy mają one podwójną funkcję, czyli cywilno-wojskową, to już pieniądze się znajdują.

To jest jasny sygnał - aby obsłużyć zwiększony ruch militarny, a zwłaszcza wojskowe cargo, wcale nie trzeba budować nowych lotnisk wojskowych. Wystarczy wykorzystać potencjał istniejących lotnisk cywilnych. Za ułamek pieniędzy, które byłyby potrzebne na wybudowanie lotniska wojskowego od podstaw, można dostosować wrocławskie lotnisko, by służyło z powodzeniem zarówno stronie wojskowej, jak i cywilnej.

Wojska sojusznicze będą szukały nowych partnerów

W Polsce jesteśmy świadkami rozkwitu tej współpracy cywilno-wojskowej. Widać to na lotniskach wzdłuż naszej wschodniej granicy. Jak pan sądzi - czy gdy zakończy się wojna na Ukrainie, działalność militarna, która teraz z konieczności się tam odbywa, ustanie?



- Myślę, że ona się - choć to źle zabrzmi - ucywilizuje. Dzisiaj wiele z tych operacji wykonywanych jest w warunkach polowych. Zostało to wszystko przygotowane w błyskawiczny sposób. Oczywiście wielki szacunek za to należy się kolegom zarządzającym portem w Rzeszowie, ale także w Lublinie, Katowicach i Krakowie. Oni zorganizowali się natychmiast i byli w stanie niejako "z marszu" pogodzić ruch cywilny z wojskowym. Wykonali naprawdę ogromną pracę.

Co się wydarzy po ustaniu wojny? Zakładam, że sytuacja okrzepnie i zostanie to zorganizowane na nowo. Ukrainę trzeba będzie przecież pomóc odbudować. I będzie to dotyczyło zarówno lotnisk na ścianie wschodniej, jak i tych na zachodzie Polski, gdzie będą na przykład stałe bazy przeładunkowe państw sojuszniczych. Trochę na wzór tego, co mamy we Wrocławiu.

Od 1 czerwca nie jest już pan prezesem lotniska. Jakie teraz przed panem plany zawodowe?



- Czuję się doświadczonym menedżerem. Otwieram się teraz na różne propozycje - zarówno w branży lotniskowej, jak i poza nią. Mam też pewne - myślę, że ciekawe i innowacyjne - własne pomysły biznesowe. Nie wykluczam, że będę je za jakiś czas rozwijał.