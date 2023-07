Obrotowy most na trasie do Portu Elbląg już przejezdny

Udostępniono dla kierowców nowy, obrotowy most nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo. Znajduje się on na szlaku wodnym łączącym kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną z portem w Elblągu.

Nowy most to konstrukcja stalowa, ważąca 650 ton. Jest to najdłuższy z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych w ramach budowy drogi wodnej. W kwietniu przeprawa przeszła próby obciążeniowe, uzyskała niezbędne zgody i została dopuszczona do użytkowania.

Most będzie otwierany dla jednostek komercyjnych wyższych niż 5 m

- W zeszłym roku oddaliśmy do użytkowania kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Dalsze prace mające na celu połączenie przekopanej Mierzei z elbląskim portem postępują. Teraz dla ruchu samochodowego został otwarty obrotowy most w Nowakowie. W ramach trzeciego etapu prac pogłębiamy tor wodny na Zalewie Wiślanym, wystawiliśmy również nowe oznakowanie nawigacyjne - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Ponad 100-metrowy nowy most obrotowy w Nowakowie nad rzeką Elbląg usprawni żeglugę, ale również w znaczący sposób wpłynie na poprawę komunikacji kołowej. Oddanie do użytkowania nowego obiektu mostowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu, jakim jest rozbiórka istniejącej przeprawy stanowiącej przeszkodę nawigacyjną.

Nowy most obraca się wokół pionowej osi, czyli jest odwodzony, a nie zwodzony. Ułatwia komunikację z Wyspą Nowakowską. Most będzie otwierany dla jednostek komercyjnych na polecenie kapitanatu, przeprawa dla jednostek do 5 m wysokości odbywać się będzie na bieżąco.

Co się robi na drodze wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, budowa mostu była jednym z elementów drugiego etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. W ramach tego kontraktu, na rzece Elbląg wykonywana jest obudowa brzegów na odcinku o długości około 10,4 km i roboty czerpalne na odcinku 3,8 km. Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg są obudowywane konstrukcją hydrotechniczną na odcinkach, na których przebudowywane są wały. Umocnienie brzegów jest realizowane w formie ścianki szczelnej, zwieńczonej żelbetowym oczepem. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do rzeki, budowane są dwie przystanie niskie wraz ze slipem do wodowania jednostek.

Jak powiedział nam w niedawnej rozmowie Marek Gróbarczyk, Ministerstwo Infrastruktury podjęło rozmowy z operatorami portu w Elblągu w sprawie wsparcia modernizacji nabrzeży.

Zakończona we wrześniu 2022 roku na Mierzei Wiślanej pierwsza część budowy drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, tak jak i jej etap drugi, to nie koniec całej inwestycji. W ramach trzeciego etapu zakończono już pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym na długości 8200 m oraz wystawiono nowe oznakowanie nawigacyjne.

