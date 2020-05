Od 1 czerwca na tory wracają kolejne pociągi Kolei Mazowieckich

Do rozkładu jazdy kolei Mazowieckich (KM) od 1 czerwca wracają kolejne połączenia. To m.in. dodatkowe pociągi relacji Warszawa Wschodnia -Grodzisk Mazowiecki, czy relacji Grodzisk Mazowiecki - Zielonka - poinformowały KM we wtorkowym komunikacie.

W sumie przewoźnik uruchomi dodatkowo dziewięć pociągów.

Jak tłumaczą KM, połączenia są przywracane w związku z rosnącym zainteresowaniem podróżnych.

Koleje Mazowieckie poinformowały też, że od 1 czerwca uruchomią też dodatkowo sześć dodatkowych pociągów m.in. relacji Grodzisk Mazowiecki - Mrozy na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Zachodnia oraz Mińsk Mazowiecki - Mrozy czy w relacji Warszawa Zachodnia - Mrozy na odcinku Mińsk Mazowiecki - Mrozy.

Szczegółowy rozkład jazdy dla poszczególnych linii znajduje się w tabelach rozkładu jazdy na stronie www.mazowieckie.com.pl.