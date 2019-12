Od 1 kwietnia zdrożeją bilety Ryanaira, na razie w Niemczech

Jeżeli do 18 grudnia zgłoszą się ci pasażerowie Ryanair, którzy planują lecieć z niemieckich lotnisk po 1 kwietnia 2020 r., to nie zapłacą podwyższonego podatku ekologicznego na loty samolotami. Nałożył je parlament Niemiec 15 listopada. Jest on częścią realizowanego programu ochrony klimatu.