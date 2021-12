Od czerwca nowe połączenia lotnicze z Jasionki - do Olsztyna i Odessy

W sezonie letnim z podrzeszowskiego portu lotniczego w Jasionce będzie można polecieć bezpośrednio do Odessy i na lotnisko Olsztyn-Mazury. Loty oferować będą Polskie Linie Lotnicze LOT.

O nowych połączeniach poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Jasionce prezes portu Adam Hamryszczak.

"Odessa to perła morza Czarnego, największy port morski Ukrainy i miasto wielokulturowe, do którego rozwoju mocno przyczynili się Polacy. Z kolei Olsztyn kojarzy się z piękną przyrodą i wspaniałą architekturą. Jestem pewny, że obie trasy przypadną do gustu mieszkańcom Podkarpacia i ościennych województw, którzy szukają nowych inspiracji na podróże" - dodał.

Loty do Odessy będą odbywać się raz w tygodniu - w niedzielę. Pierwszy lot, który trwać będzie niecałe dwie godziny, zaplanowano na 12 czerwca 2022.

Natomiast do Olsztyna rejsy będą się odbywać dwa razy w tygodniu - w soboty i poniedziałki. Pierwszy lot odbędzie się 18 czerwca 2022. Lot potrwa nieznacznie ponad godzinę.

Uczestnicząca w konferencji konsul generalny RP w Odessie Katarzyna Sołek, powiedziała, że to ukraińskie miasto stanowi bramę na całą południową Ukrainę.

"Odessa to milionowa metropolia, w której można nie tylko odpocząć, ale też aktywnie spędzić czas w wielu obiektach kultury i sportu. Nowe połączenie to także świetna wiadomość dla osób z Odessy i okolic, które pracują i uczą się w Polsce" - zauważyła.

Z kolei wiceminister infrastruktury, także obecny w Jasionce, Rafał Weber, podkreślił, że dwa nowe połączenia oznacza, że mieszkańcy tej części Polski będą mieć znakomity wybór wakacyjny. "Spodziewam się, że będą to bardzo popularne loty" - dodał.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, zaznaczył, że połączenie z Ukrainą do wyjście naprzeciw oczekiwaniom zarówno mieszkańców regionu, jak i wschodnich sąsiadów. "Mam nadzieję, że nowa trasa szybko zyska popularność i pomoże zacieśnić nasze partnerskie relacje" - mówił Ortyl.



Rzecznik prasowy lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach Dariusz Naworski poinformował, że pierwszy rejs z Szyman do Rzeszowa zaplanowano na 18 czerwca 2022 roku. Pasażerowie będą mogli skorzystać z bezpośrednich lotów z Mazur do Rzeszowa przez trzy miesiące - dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i soboty. Lot będzie trwał godzinę. Daje to możliwość zaplanowania dłuższego lub tylko weekendowego wyjazdu. Ostatni lot odbędzie się 5 września.

