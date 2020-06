Od dziś IV pakiet kolejowy w Niemczech i na Słowacji, ale nie w Polsce

Chorwacja, Dania i Łotwa oraz graniczące z Polską Niemcy i Słowacja od 16 czerwca wprowadziły filar techniczny IV pakietu kolejowego. W związku z epidemią koronawirusa Polska oraz m.in. Czechy i Litwa zdecydowały się na przesunięciu tego terminu na 31 października 2020 r.

IV pakiet kolejowy prowadzi do integracji rynku kolejowego w Europie i opiera się na dwóch filarach: rynkowym i interoperacyjności. Pierwszy, który wszedł w życie 12 maja tego roku, polega na zagwarantowaniu w pełni wolnej konkurencji na rynku kolejowym (także przewozów pasażerskich) we wszystkich krajach UE. Drugi, którego wejście przesunięto w Polsce na 31 października, dotyczy uproszczeń obciążeń administracyjnych. Przyniesie m.in. konieczność wdrażania ERTMS (europejskiego systemu zarządzania pociągami), technicznych standardów interoperacyjności, ale także jeden wspólny, europejski, certyfikat bezpieczeństwa, który będzie przyznawała Europejska Agencja Kolejowa oraz jedno dopuszczenie pojazdów do eksploatacji uznawane w całej Europie.Czytaj także: Wezwanie do zapłaty za braku biletu, ale nie tylko. Oto główne powody sporów pasażerów kolei z przewoźnikami