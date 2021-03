Od niedzieli letni rozkład lotów w Porcie Lotniczym Wrocław

Od niedzieli w Porcie Lotniczym Wrocław będzie obowiązywał letni rozkład lotów. Większość kierunków powróci do rozkładu w maju, stopniowo zwiększana będzie też częstotliwość połączeń. Rozbudowana zostanie oferta kierunków wakacyjnych – podały władze lotniska.

"Cieszy nas, że siatka połączeń na sezon letni 2021 już teraz jest rozbudowana i różnorodna, chociaż częstotliwość rejsów na razie będzie mniejsza niż w zwykłych okolicznościach. Przewoźnicy przywracają połączenia w takim zakresie, w jakim jest to obecnie możliwe. Najważniejsze, że w maju ma powrócić większość kierunków z naszej normalnej siatki" - powiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.

Władze lotniska zastrzegają jednak, że w związku z pandemią planowanie nawet z kilkutygodniowym wyprzedzeniem jest utrudnione i pasażerowie powinni się liczyć ze zmianami w rozkładzie lotów.

W siatce letnich połączeń znalazło się siedem połączeń sieciowych. Po 28 marca kontynuowane będą połączenia do Frankfurtu (Lufthansa) i Warszawy (PLL LOT), od 5 kwietnia do Amsterdamu (KLM). Od maja dojdą Monachium (Lufthansa), Düsseldorf (Eurowings) i Zurych (SWISS), a od września Kopenhaga (SAS).

Jak zapowiadają przedstawiciele Portu Lotniczego Wrocław, częstotliwość rejsów również będzie stopniowo rosła. Przykładowo na trasie do Frankfurtu do końca kwietnia do dyspozycji będzie pięć lotów w tygodniu, w maju 10, a na początku czerwca przewoźnik planuje już 17 rejsów w tygodniu.

Do Warszawy samoloty będą początkowo latały 13 razy w tygodniu. W maju PLL LOT ma zamiar wprowadzić 20, a w czerwcu już 22 rejsy w tygodniu. Do Amsterdamu na razie będzie można polecieć jednym z czterech rejsów w tygodniu, a od 24 maja KLM proponuje już jedno połączenie dziennie.

"Dla największych linii sieciowych kluczowa będzie możliwość ponownego uruchomienia globalnej sieci połączeń. Od tego zależy zwiększanie częstotliwości rejsów z lotnisk regionalnych do hubów takich jak Frankfurt, Amsterdam, czy Monachium" - wskazał wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

W ofercie tanich linii lotniczych znalazły się 52 kierunki. Linie Ryanair planują uruchomienie 34 połączeń z Wrocławia. W marcu i kwietniu dostępne będą połączenia do Dublina, Oslo Torp, Kijowa Boryspola, Londynu Stansted oraz East Midlands. Z kolei od maja ruszą pozostałe kierunki brytyjskie, loty do Paryża Beauvais, a także wszystkie rejsy na południe Europy. Wśród nich znalazły się m.in. połączenia do Włoch (w tym Neapol i Palermo), Hiszpanii (w tym Teneryfa i Majorka) oraz Grecji (Ateny, Korfu, Chania). Ryanair planuje także loty na Maltę, do Podgoricy w Czarnogórze, do Odessy i Gdańska.

Nowościami w ofercie irlandzkiego przewoźnika, które pojawią się w okresie wakacyjnym będą Zadar w Chorwacji (od 2 lipca) i Olsztyn (od 1 lipca).

Linie Wizz Air planują z kolei uruchomienie 18 połączeń z Wrocławia. Kierunki brytyjskie (Birmingham, Londyn Luton), wschodnie (Lwów, Zaporoże, Kijów Żuliany), a także Oslo Torp, Sztokholm Skavsta i Eindhoven wystartują w marcu lub kwietniu. Częstotliwość rejsów ma rosnąć, bo przewoźnik zakłada, że jeszcze wiosną samoloty na tych trasach zaczną latać częściej.

Wizz Air poleci także do Larnaki na Cyprze, Kutaisi w Gruzji czy Reykjaviku na Islandii. Kierunki te będą dostępne od początku maja. W czerwcu natomiast pojawią się dwie nowości: Burgas w Bułgarii oraz Split w Chorwacji.

W letnim rozkładzie lotów z wrocławskiego lotniska znalazły się także rejsy biur podróży. Dostępne będą popularne kierunki takie jak: Turcja, Grecja, Egipt, Bułgaria, Tunezja i Hiszpania, Włochy, Albania czy Cypr. Po sezonie zimowym najprawdopodobniej w ofercie pozostanie również Zanzibar.

Jak podkreślają przedstawiciele lotniska, jeśli późną wiosną rozpocznie się proces wygaszania pandemii, będzie można się spodziewać dalszej rozbudowy oferty przez przewoźników.

